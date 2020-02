I nostri consigli all'acquisto di un tavolo in vetro allungabile

6 motivi per cui comprare un tavolo estensibile in vetro

3 splendidi modelli di tavoli allungabili in vetro

Quali materiali si abbinano al vetro nei tavoli allungabili

Air Allungabile di Lago ha gambe in vetro temperato e piano in legno

Legno, metallo o marmo, quale di questi materiali si accosta con maggior successo al cristallo nei tavoli estendibili? Dipende dall’uso che ne dobbiamo fare e dallo stile che vogliamo seguire.

Attuale è la riscoperta del marmo, che si presta a scultorei piedistalli allestendo sale da pranzo e spazi di rappresentanza.

che si presta a scultorei piedistalli allestendo sale da pranzo e spazi di rappresentanza. Il legno è più versatile e leggero della pietra e combinato con il vetro può entrare senza problemi anche in cucina.

è più versatile e leggero della pietra e combinato con il vetro può entrare senza problemi anche in cucina. L’acciaio, tecnico e sofisticato, sia in versione cromata che laccata, ha un design moderno ed essenziale, perfetto per case moderne.

Il vetro poi, non solo funge da top, ma può sostituirsi alle classiche basi, mettendo in evidenza la particolarità del piano che sembra così fluttuare, come avviene con il modello in foto: il tavolo Air Allungabile di Lago.