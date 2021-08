Tavoli quadrati allungabili moderni, le migliori soluzioni salvaspazio per living e cucina

5 buoni motivi per scegliere i tavoli quadrati allungabili moderni

Il tavolo quadrato allungabile moderno è un arredo pratico e funzionale, il cui acquisto è reso vincente da una serie di valide motivazioni. Esaminiamole insieme. Innanzi tutto, e in generale, proprio per la loro forma i tavoli quadrati si inseriscono armoniosamente in qualsiasi contesto : nelle stanze piccole, in quelle più ampie, nella cucina come nel living. In più si tratta di tavoli “democratici” : la distanza fra i vari commensali è cioè sempre la stessa, per cui la comunicazione viene facilitata e al massimo e non c’è quella sorta di gerarchia che potrebbe risultare poco gradevole. Il tavolo quadrato è l’optimum per 4 persone , ma ecco che entrano in ballo i vantaggi derivanti dalla possibilità di allungarlo , trasformandolo in un modello rettangolare : il numero delle persone sale come minimo a 6 , tuttavia non mancano proposte che arrivano ad accogliere anche 12 persone , addirittura 16/18. Perfette soluzioni salvaspazio , dunque, i tavoli moderni allungabili sono anche estremamente maneggevoli e sicuri ; si aprono e si chiudono senza alcuna difficoltà, in pochi istanti. Un’altra nota di merito coincide con l’estetica : a prescindere dai materiali con cui vengono realizzati, hanno sempre un aspetto raffinato e minimalista . Non stancano mai e mai passano di moda. In foto il tavolo Gualtiero disegnato da Paolo Cappello per Miniforms , disponibile in diverse dimensioni, differenti materiali (dal laccato al legno) e numerose finiture.

Quanto misura un tavolo quadrato moderno chiuso e allungato

Chiuso , il tavolo quadrato moderno allungabile ha dimensioni standard, ovvero 80x80 cm oppure 90x90 cm . Doveroso far presente che in commercio esistono anche modelli extralarge (naturalmente vale anche per quelli fissi), che misurano 100 cm, 110 cm, 120 cm o 140 cm per lato; considerando però che gli arredi allungabili sono concepiti per ottimizzare lo spazio disponibile laddove scarseggia, queste versioni non risultano particolarmente gettonate. Quando si allungano, i tavoli quadrati arrivano generalmente a misurare il doppio . Più precisamente, poiché la forma risulta rettangolare, a raddoppiare sono due lati . Questo significa che si ottengono tavoli da 160x80 cm e tavoli da 180x90 cm . D’altra parte, questa non è una regola fissa. Alcuni modelli, per esempio, da 90x90 cm diventano 90x163,5 cm , oppure si passa da 100x100 cm a 100x150 cm o 100x130 cm. In altre parole, molto dipende anche dalle dimensioni delle allunghe . Nelle foto, il tavolo quadrato allungabile di Lesmo , che può assumere 3 configurazioni; Cream Table di Calligaris , in legno; Elegance di Pacini e Cappellini .

Quali materiali per i tavoli moderni allungabili quadrati

Per quanto concerne i materiali utilizzati per la produzione di tavoli moderni quadrati allungabili , le opzioni sono diverse e tutte interessanti. Fra le più diffuse troviamo indubbiamente il legno , il materiale naturale per eccellenza, resistente e dal fascino intramontabile. Valide alternative sono i suoi derivati : il laccato, il laminato, l’Mdf. Per i piani dei tavoli, molto utilizzati dalle aziende del settore sono anche il vetro , il marmo , le pietre naturali , i materiali ceramici ; si tratta, facile dedurlo, di proposte progettate soprattutto per il soggiorno e che di contro – fatte le dovute eccezioni - risultano poco adatte all’ambiente cucina. Per quest'ultimo, invece, ottimali si rivelano i tavoli con piano in Fenix , materiale innovativo, solido e super igienico. C’è anche da far presente che spesso le strutture di questi tavoli vengono realizzate in metallo (acciaio in primis): i mix materici, del resto, coincidono con uno dei più accattivanti trend del momento. Nelle foto, il tavolo allungabile in legno firmato Callesella ; il tavolo Loto di Lago e il tavolo Metrò Quadro di Ozzio Italia , con piano in vetro stratificato ceramica.

I modelli per il living e la cucina

Un buon tavolo da cucina, per poter essere definito tale, deve possedere caratteristiche ben precise. E ciò vale anche per i modelli quadrati allungabili. Occorre che sia solido e resistente, che tolleri bene le sollecitazioni esterne e l'usura, che si pulisca con facilità e possibilmente che risulti idrorepellente. Il legno, per questo motivo, potrebbe non essere la scelta ideale. Ma d’altra parte ci sono numerosi modelli le cui superfici passano attraverso trattamenti specifici che abbattono determinati limiti: in fase di acquisto, si consiglia di chiedere al rivenditore informazioni in merito.



Sempre per quanto riguarda la cucina, di contro, i derivati del legno meritano una piena promozione perché caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo e dotati di tutti i suddetti requisiti. Ribadiamo che anche i tavoli con piano in Fenix, come del resto quelli in vetroceramica, vanno più che bene. Restando nel medesimo ambiente, pensiamo anche allo stile e all’estetica. I tavoli moderni quadrati allungabili per la cucina hanno forme minimaliste, sì, ma non troppo. Devono comunque trasmettere una sensazione di calore e familiarità.

Quanto alla struttura inferiore, in tanti preferiscono le 4 gambe; il basamento centrale potrebbe risultare scomodo, a meno che non sia di dimensioni contenute. Ma d’altra parte è perfetto per il living, perché dona al tavolo un aspetto più elegante e sofisticato.



Focalizzandoci adesso proprio sul living, naturalmente la resistenza e la solidità restano fattori importanti, ma anche una certa “delicatezza”, definiamola così, è concessa. Perché, di questi arredi, si fa comunque un minor uso; sono tavoli da pranzo, alcuni li riservano alle occasioni particolari e altri li considerano parte della quotidianità, però non fungono mai da superfici di lavoro e di appoggio come accade invece per quelli della cucina.



La conseguenza è chiara: ben vengano anche materiali più pregiati e meno “da battaglia” come il vetro, il marmo, lo stesso legno privo di particolari trattamenti. Quanto al design, si può sempre alzare il tiro. E – basamento centrale a parte – scegliere tavoli anche scultorei, imponenti. Catturare l’attenzione è più che concesso



Nella foto, il tavolo allungabile per la cucina Cubotto di Stosa.