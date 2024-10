Scopri le dimensioni ideali per il tuo tavolo da cucina

Redazione - 12 settembre 2014

Considera l'ingombro tolale del tavolo e sedie

Quando si scegono le dimensioni per il tavolo da cucina, è importante considerare l'ingombro totale considerando che deve includere le sedie. Non basta scegliere un arredo che entri nello spazio a disposizione. Bisogna anche tenere conto del movimento delle persone intorno ad esso e della comodità durante l'uso. Le sedie devono poter essere spostate agevolmente. Solo così ci si potrà sedere ed alzare senza intralci. Lo spazio necessario per ciascun commensale deve essere di almeno 60 cm in larghezza. La distanza frontale di circa 40 cm. Occorre poi lasciare uno spazio di altri 40 cm per lato per consentire alle persone di muoversi comodamente.

Quali sono le dimensioni per il tavolo da cucina quadrato

Un tavolo quadrato da 90x90 cm è perfetto per una famiglia di quattro persone. Un modello più grande da 120x120 cm può accogliere comodamente sei persone, mantenendo comunque una buona armonia visiva nella stanza. Il mercato propone misure che vanno ben oltre i 140 cm. Questa forma è ideale anche per ambienti non troppo spaziosi, poiché permette una buona distribuzione dello spazio. Puoi considerare una collocazione parallela rispetto alla parete oppure diposta a rombo rispetto a due pareti ad angolo.

Le misure del tavolo da cucina rettangolare

Il tavolo rettangolare è una delle scelte più comuni ed apprezzate per la cucina. Le dimensioni per il tavolo da cucina in questa forma variano in base al numero di persone che si vogliono ospitare. Oltre naturalmente allo spazio a disposizione. Un tavolo per 4 di solito ha dimensioni di circa 120x80 cm. Se si desidera uno spazio per sei persone, le dimensioni tipiche sono di 160x90 cm. Modelli più grandi, come quelli da 200x100 cm, sono perfetti per accogliere otto commensali o più. Sono perfetti per famiglie numerose o per chi ama ricevere ospiti.

Quanto spazio serve per un tavolo da cucina rotondo

Considerando le dimensioni per il tavolo da cucina i modelli rotondi non presentando angoli consentono una gestione comoda dello spazio. Inoltre, creano una sensazione di maggiore convivialità, favorendo la conversazione tra tutti i commensali. Per scegliere le dimensioni giuste di un tavolo rotondo, bisogna considerare il numero di persone che si desidera ospitare. Un tavolo rotondo di 90-100 cm di diametro è sufficiente per quattro persone. Per accogliere sei commensali è consigliabile scegliere un diametro di 120-140 cm. Se si vogliono ospitare otto persone, la misura dovrebbe essere di almeno 150-160 cm.

Quanto è alto un tavolo da cucina

L'altezza di un tavolo da cucina è un fattore da non trascurare, poiché influisce direttamente sul comfort durante i pasti. In generale, la misura standard si aggira intorno ai 75-80 cm, che è l'altezza ideale per la maggior parte delle persone. Questa dimensione permette di sedersi comodamente sulla sedia dove la superficie di seduta misura da terra circa 45 cm. Considerando tale parametro e lo spessore del piano di appoggio dobbiamo poter assicurare almeno 30 cm per poter accomodare le gambe.

La giusta distanza del tavolo dal muro e dai mobili

La posizione del tavolo da pranzo deve consentire di poter girare attorno ad esso e servire agevolmente i commensali. Si deve quindi passare senza difficoltà dietro a chi è seduto. Se il complemento d'arredo è in una zona di passaggio bisogna prevedere una distanza dal muro di circa 1 metro. Se c'è un mobile dietro ad esso sarà necessario osservare una distanza di almeno 120 cm. In questo modo potremo aprire le ante o i cassettoni senza ostacoli.

Qual è la forma di tavolo più adatta al tuo ambiente