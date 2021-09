Tutti i buoni motivi per comprare un tavolo da cucina quadrato

Redazione - 09 settembre 2014

I buoni motivi per scegliere un tavolo da cucina quadrato

Che forma scegliere per il tavolo della cucina? Nel decidere teniamo presenti aspetti legati alla praticità (lo spazio a disposizione) e l’estetica (gusto personale e abbinamento con i mobili cucina). Una delle forme possibili è quella quadrata, che presenta numerosi vantaggi. Vediamoli insieme: Dimensioni : un tavolo di forma quadrata è adatto soprattutto in ambienti open space perché permette di occupare uniformemente lo spazio, dividendo idealmente ad esempio la cucina dal soggiorno. Solitamente si prediligono modelli a quattro o sei posti a sedere, ma le opzioni sono infinite;

Che dimensioni hanno i tavoli quadrati per la cucina (fissi e allungabili)

Prima dell’acquisto di un tavolo quadrato, bisogna valutare bene anche la dimensione dell’arredo stesso, per evitare di appesantire troppo la stanza o di occuparla totalmente senza considerare il passaggio delle persone. Innanzitutto consideriamo la disposizione degli altri mobili e l’eventuale ingombro di ante o cassetti, favorendone la corretta praticità; successivamente si prendono in esame le misure “utili” per una persona per poter mangiare in comodità: Spazio del posto a tavola : 40 cm frontalmente, 50-60 cm lateralmente, 60 cm di distanza da altri mobili o dal muro;

: 40 cm frontalmente, 50-60 cm lateralmente, 60 cm di distanza da altri mobili o dal muro; Misure tavolo : altezza da terra circa 75 cm, dimensione 80-90 cm per quattro o sei persone, 110 per otto. In caso di tavoli allungabili i modelli arrivano anche a 140-150 cm per star comodi;

Meglio un tavolo quadrato o rotondo per la cucina?

Uno dei dilemmi classici per la scelta di un tavolo è chiedersi se sia meglio un modello quadrato o uno di forma rotonda. La risposta è che dipende. Proviamo a vedere vantaggi e svantaggi di entrambe le soluzioni. Generalmente si protende per la forma quadrata in ambienti ampi e grandi mentre la soluzione rotonda viene più comoda in ambienti ristretti perché permette di guadagnare e alleggerire lo spazio. Se invece consideriamo il fattore sicurezza, il tavolo tondo è da preferire se ci sono bambini piccoli in casa, per evitare che si feriscano accidentalmente con lo spigolo vivo di un tavolo quadrato, o comunque per agevolare il normale passaggio di un adulto.

Scelta favorita anche se in casa si ricevono molti ospiti, spesso non programmati: in questo caso il tavolo quadrato ad esempio limita lo spazio dedicato alle singole persone, invece in un tavolo tondo non esistono rigidità di posti a sedere. Una qualità del tavolo quadrato però è di sottolineare la gerarchia e la modernità dello stile nella stanza: un ambiente contemporaneo e minimale difficilmente si coniugherà con un tavolo dalle linee curve.

Nell’esempio proposto vediamo due modelli realizzati dallo stesso marchio Vitamin Design, ma il risultato estetico è completamente diverso. I tavoli Margo presentano la similitudine solo nella base con l’incrocio delle gambe e nell’utilizzo del materiale ligneo, mentre nel piano d’appoggio la forma è differente.

