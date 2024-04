Come allestire un angolo bar per rendere speciale la tua casa

Con quali arredi allestire un angolo bar in casa

Qualora lo spazio non permetta l'installazione di un vero bancone, si possono considerare soluzioni alternative come tavolini alti da affiancare al mobile o la creazione di un angolo dedicato con divanetti e uno o due tavolini bassi .

Una caratteristica del mobile è rappresentata dalla presenza di una superficie specchiata , sempre più spesso si opta per l' illuminazione dei ripiani, per creare un effetto interessante e sofisticato.

Il mobile bar rappresenta il fulcro dell' angolo bar in casa e può essere scelto tra diverse tipologie di arredi, dai modelli compatti che contengono tutto il necessario per una soluzione più piccola , a quelli più ampi , dotati di bancone bar e sgabelli .

Scopri dove collocare un angolo bar in casa

Il soggiorno o l'area living rappresentano lo scenario perfetto per ospitare un angolo bar in casa, che deve rispettare un'adeguata proporzione rispetto alle dimensioni della stanza, per garantire un ambiente equilibrato e accogliente.

In genere si preferisce collocarlo vicino alla cucina per offrire un aperitivo prima di cena agli ospiti, oppure è possibile dedicargli uno spazio da protagonista assoluto in un angolo della stanza.

Per creare un angolo bar che riproduca l'atmosfera di un vero bancone, sono necessari circa 2 metri quadrati di spazio.

Quando l'area dedicata al divano, alla libreria e al tavolo da pranzo è già stato individuata, si può considerare l'idea di creare una parete con bottiglie organizzate su diversi ripiani chiusa da un bancone alto, tuttavia, se lo spazio è limitato, è possibile optare per un mobile bar indipendente, come una piccola madia.

Per una soluzione pratica, è possibile creare un angolo bar senza dover integrare gli arredi esistenti, ad esempio aggiungendo un carrello o un vassoio posizionato su uno degli arredi della zona giorno.

Porada propone il mobile bar moderno Mary, che enfatizza la straordinaria abilità artigianale dell'azienda. La sua figura cilindrica, realizzata in legno in noce Canaletta, è composta dalla base che nasconde discretamente lo spazio interno, mentre l'elemento centrale offre quattro petali intagliati in noce che circondano una lastra in vetro Ice. Una volta aperto, l'interno si ravviva grazie ad un'illuminazione LED ricaricabile tramite USB e con sensore di presenza.

Host di Giorgetti è un mobile bar con struttura e piani in pelle bordati in massiccio di noce canaletto e carrello amovibile in massiccio di noce canaletto con piani in cuoio.‎‎ Un elemento leggero e versatile che diventa un compagno elegante nella sala da pranzo e nel living durante i momenti conviviali.‎, composto da una colonna bar e un carrello che può essere utilizzato anche separatamente.

Roche Babois presenta Repertoire, un mobile bar con illuminazione integrata, struttura e parte frontale del cassetto in noce massiccio,‎ piano in impiallacciato noce su supporto ricostituito e telaio in noce massiccio. Ideale per chi ama accogliere gli ospiti con classe e offrire loro un'esperienza di degustazione unica.