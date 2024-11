Consigli e idee su come arredare un soggiorno moderno

Redazione - 22 aprile 2016

Come arredare il soggiorno in stile moderno

Il design di un soggiorno in stile moderno punta a pochi elementi, all’insegna dell’equilibrio.

Qualche suggerimento. Non sovraccaricare la stanza di mobili e accessori.

Posizionare i vari elementi in modo da non ingombrare il passaggio.

In caso di openspace, creare un linguaggio comune di colori e materiali tra le varie aree, in modo che ciascuna mantenga la propria identità. Separa ma non divide gli spazi il divano componibile Noa di Novamobili che integra un comodo tavolino e nella configurazione a L compone nel locale un angolo accogliente dedicato alla chiacchiera e alla visione tv, lasciando il resto ad altre utilità.

Valutare e ottimizzare lo spazio disponibile

Per progettare un soggiorno moderno bisogna prima di tutto considerare le dimensioni dell’ambiente, scegliendo mobili proporzionati allo spazio.

Valutare e ottimizzare lo spazio disponibile è infatti fondamentale per non creare ingombri e garantire fluidità complessiva.

Via libera dunque ad arredi mirati: divani dalle varie configurazioni;

due o più poltrone diverse tra loro;

coffee table e librerie;

mobili contenitori e/o porta-tv;

tavolo se il soggiorno è anche sala da pranzo. Un'idea è unire pezzi differenti per un tocco retrò: cassettiera, mobile bar, un paio di pouf, due poltrone non uguali, un tavolino, un divano (il nuovo Swan di CPRN), il massimo della convivialità. Un'idea è unireper un tocco retrò: cassettiera, mobile bar, un paio di pouf, due poltrone non uguali, un tavolino, un divano (il nuovo), il massimo della convivialità.

Pareti attrezzate e librerie: un arredo che non può mancare in un soggiorno moderno

Tra gli arredi che non possono mancare in un soggiorno moderno, le librerie sono composizioni che lo rendono dinamico.

In particolare se fanno parte di una parete attrezzata, in cui, tra libri e accessori, c'è posto anche per la televisione.

Grazie alla loro modularità, librerie e pareti attrezzate vestono il soggiorno moderno in piena flessibilità.

Da un lato hanno un forte impatto estetico, dall’altro garantiscono un grande ordine, mettendo in mostra gli oggetti più cari.

Versatilità a 360° per il sistema modulare Crossing di MisuraEmme, in tante versioni di materiali, finiture, con scomparti dotati di illuminazione a led.

I colori da preferire per arredare un soggiorno moderno

Per arredare un soggiorno moderno i colori sono determinanti.

Un consiglio: optare per tinte neutre, basi per organizzare un al meglio gli arredi del soggiorno moderno, sempre partendo dai gusti personali.

Bianco, grigio, crema nelle loro tante sfumature danno al soggiorno moderno un mood pulito, che si accende di raffinatezza usando guizzi di colori più scuri qua e là. Ottenibili ricorrendo ad esempio a cuscini, tappeti, accessori, elementi di arredo.

Proprio un armonico contrasto tra toni sobri e toni intensi riesce a movimentare il soggiorno e a donargli personalità.

Base neutra e qualche dettaglio di colore nel soggiorno con protagonista il divano modulare Cloud di Capital.

Gli altri elementi indispensabili