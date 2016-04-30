Armadio a ponte letto matrimoniale, una scelta salvaspazio

Armadio a ponte letto matrimoniale: quanto spazio serve

Essendo un sistema componibile, la lunghezza dell'armadio a ponte con letto matrimoniale sfrutta ogni centimetro disponibile sulla parete che intendi arredare. La profondità classica dei moduli è circa 60 cm. La maggior parte dei produttori consentono di arrivare ad un'altezza compresa tra i 220 e i 290 cm. Utilizzare tutto lo spazio verticale con un modello a soffitto massimizza il contenimento di capi d'abbigliamento e accessori.



La zona sottoponte accoglie il letto matrimoniale con una larghezza dai 160 ai 180 cm, a seconda che si tratti di un letto standard oppure king size. L'altezza di questo vano può variare dai 150 ai 180 cm. Se vuoi integrare dei comodini piccoli o una piccola libreria calcola circa 40 cm in più per ciascun lato. Le colonne laterali, di dimensioni variabili, completano la composizione.

È possibile arredare anche una parete in cartongesso, perché il fissaggio non è necessario se la profondità dei moduli è di 60 cm. In caso contrario è necessario seguire le indicazioni del personale addetto al montaggio.



Novamobili propone l'armadio Alfa in una configurazione a ponte con letto matrimoniale. È disponibile in diverse finiture e colori. Nella versione Intono può essere tinteggiato come le pareti.