Se il terrazzo è grande ecco come arredarlo

Qualche considerazione per non sbagliare il progetto di arredo

Per la progettazione di spazi outdoor su terrazzi è importante tenere in considerazione differenti fattori , a partire dallo stato di fatto, all’orientamento e quindi al sole, fino alla tipologia di ubicazione se metropoli, cittadina di mare o campagna per la scelta e definizione di tipologia arredamento e materiali. Ecco allora qualche consiglio e considerazione per evitare di incappare in errori progettuali:

Arredare un terrazzo da sogno spendendo poco si può

Arredare un terrazzo con stile ed eleganza è possibile anche nel caso in cui si desideri contenere le spese.

È importante in primis definire un budget e cercare di stare entro la cifra stabilita definendo la tipologia di arredamento in base alle funzioni che si vogliono espletare nello spazio.

Per la scelta degli arredi, è possibile preferire soluzioni meno dispendiose valutando la scelta di tavoli per esterni, set di divani e poltrone in polyrattan o legno naturale, prediligendo marchi meno noti: è possibile poi, affidarsi anche a centri del fai da te dove è possibile trovare soluzioni di arredo per esterni di buona qualità a prezzi contenuti.

È importante poi completare lo spazio inserendo verde e complementi: vasi disposti a cascata, soluzioni di portavasi moderni in ad alto fusto in polietilene dalle linee minimali per accogliere piante di medie e grandi dimensioni, arbusti e piccole siepi.

Il verde in questo modo può essere utilizzato anche come separé per le differenti aree, allo scopo di rendere lo spazio ricco ed accogliente, naturalistico e gradevole.

Complementi luminosi come sfere seduta, pouf o portavasi renderanno la doppia funzione di arredo e sistema illuminante, completando lo spazio e arricchendolo di stile in aggiunta all’illuminazione già presente nel terrazzo.