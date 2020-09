Consigli di arredo per un bagno con doccia grande

Che misure hanno le cabine doccia grandi

Sappiamo bene come la doccia sia prediletta rispetto alla classica vasca nei progetti di ristrutturazione del bagno, che vedono prevalere l’ottimizzazione dello spazio, la funzionalità e uno stile di vita smart e dinamico che ha poco tempo per relax e benessere.

Ma se la doccia è grande e accessoriata il discorso cambia e alla praticità si aggiungono comfort e bellezza e la sua presenza diventa il fulcro della composizione d’arredo.

Entriamo nel dettaglio e parliamo di aspetti pratici e dimensionali, necessari all’inserimento ottimale del piatto doccia in bagno: