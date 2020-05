Come calcolare i metri quadri? Impara con noi

Redazione - 29 aprile 2016

Come procedere per misurare le superfici

A chi di noi non è capitato di volere sapere le dimensioni della nostra abitazione, o anche solo di un locale? È indispensabile se dobbiamo farvi dei lavori di ristrutturazione, se dobbiamo arredarla, paviemntarla, imbiancarla o anche venderla. Lo spazio viene misurato in metri quadrati .

È l’unità di misura abitualmente utilizzata dai progettisti per definire le superfici, utile a dichiarare lo spazio a disposizione di: pavimento, definito tecnicamente superficie calpestabile;

pareti o superfici verticali di una determinata stanza; Per eseguire il calcolo metri quadri è necessario utilizzare alcune basilari operazioni matematiche inerenti il calcolo dell’area delle superfici, come la moltiplicazione della misura dei lati nel caso di superfici regolari come rettangoli oppure somma di aree precedentemente calcolate per quanto riguarda le superfici articolate e irregolari.

Troviamo la metratura di un locale

Calcolare la metratura delle superfici è davvero semplice nel momento in cui siano esse poligoni regolari, ovvero quadrati o rettangoli.

Quando però pavimenti o muri hanno forme articolate e composte da più poligoni, con più lunghezze e più larghezze, bisogna fare così: Eseguire un disegno dell’area su un foglio di carta a quadretti, per avere utili riferimenti. Misurare con cura e rilevare attentamente le varie lunghezze Disegnare tutta la superficie nelle giuste proporzioni Suddividere l’area in sotto aree regolari , tagliando proprio dove la superficie crea l’irregolarità.

Procediamo con il calcolo dell'area

Utilizzando un metro a nastro rileviamo dunque lunghezza e larghezza di ogni spazio o figura (rettangolo, quadrilatero o quadrato) in cui abbiamo suddiviso sulla piantina il locale. Calcoliamo le singole aree e sommiamole poi tutte. In questo modo avremo la metratura totale della stanza.



Qualche formula utile:



CALCOLO AREA RETTANGOLO :

BASE x ALTEZZA



CALCOLO AREA QUADRATO :

LATO x LATO



CALCOLO AREA TRAPEZIO RETTANGOLO:

[(B+b) x h] : 2

(Base maggiore più base minore, per altezza diviso due)



CALCOLO AREA SEMICERCHIO

(π * r2)/2

(Quadrato del raggio per Pi Greco diviso 2)

Di quanti mq è la superficie calpestabile? Utile saperlo per scegliere i pavimenti

Soprattutto in fase di progettazione, capita spesso di dover conoscere la metratura della superficie calpestabile, al fine di acquistare la quantità di rivestimenti adeguata .

Per eseguire il calcolo dei metri quadri della superficie da pavimentare è possibile basarsi su una planimetria se la si possiede, magari aiutandosi con un software Cad, eseguendo un calcolo aree direttamente da pc.

Se invece non è fattibile, con un metro a scatto è possibile in poco tempo eseguire il calcolo misurando le lunghezze dei due lati della stanza, moltiplicandoli tra loro.



Una volta ottenuta la quantità di metri quadrati della superficie calpestabile, è necessario conoscere la quantità di piastrelle o rivestimenti necessari: per ottenere il numero adeguato, si dovrà aggiungere alla metratura ottenuta, un 10-20% in più a seconda della tipologia e dell’ambiente eccesso utile per lo sfrido e per le eventuali rotture e imprevisti. Parliamo generalmente di planimetrie di forma poligonale regolare, ovviamente, rettangolari. Quando invece la stanza è caratterizzata da forme più articolate, il calcolo da eseguire sarà destrutturato in più sequenze, come spiegato nel paragrafo seguente.

Come si fa il calcolo dei mq di parete da dipingere