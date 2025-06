Cameretta rosa: come arredarla e valorizzarla

La bellezza delle pareti cameretta rosa cipria

Il rosa cipria è ideale per verniciare le pareti della cameretta per una bimba o una ragazzina. Questa tonalità, tenue e sofisticata, non è mai eccessiva e regala un mood che si presta a rendere più bello qualsiasi arredo.



Può essere utilizzata per dipingere l'intera stanza, creando un effetto avvolgente e armonioso, oppure applicata solo su una parete, per ottenere un punto focale mai banale.



È una base cromatica perfetta per giocare con i toni del grigio e del tortora e complementi d'arredo tessili che ne richiamano il colore, anche in maniera più intensa. Si combina bene con il legno naturale oppure laccato.



Nudo P739 identifica il color cipria della pittura murale per interni di San Marco. Ci offre una tonalità che suscita dolci emozioni, resa perfetta dalla presenza di una certa quantità di beige.