Redazione - 18 gennaio 201714 gennaio 2026
Carrelli da cucina: versatili e belli da vedere
I carrelli da cucina moderni hanno un design accattivante e sono dei veri e propri alleati che possono essere trasportati ovunque quando necessario.
A cosa servono i carrelli da cucina e dove si possono usare
I carrelli da cucina sono mobili di servizio concepiti per offrire la massima praticità, con un design che si adatta al vostro arredamento. Consentono di mantenere l'ordine nell'ambiente e al tempo stesso offrire un piano di lavoro extra. Possono essere utilizzati per appoggiare piatti e bicchieri e trasportarli vicino al tavolo del soggiorno, evitando viaggi avanti e indietro durante una cena con amici. Potrai collocarli anche accanto a dei tavoli da cucina salvaspazio.
Sono utili per fare posto a dei piccoli elettrodomestici quando serve. In un locale open space si possono spostare vicino alla poltrona oppure al divano angolare con penisola se il tavolino da salotto manca. Possono diventare un prezioso aiuto per chi possiede un giardino o un terrazzo. In questo caso, il carrello è un ottimo strumento per portare determinati oggetti di cui magari ci si ricorda quando si è già fuori.
La manovrabilità è assicurata dalla presenza di quattro ruote piroettanti e ricoperte in gomma, che non rovinano i pavimenti più delicati come quelli in parquet massello e prefinito.
La struttura in metallo di Misfit Cart di Scavolini è organizzata su tre piani. Il carrello è disponibile in diverse finiture e colori per integrarsi armoniosamente con il look della cucina.
Carrelli da cucina: le tipologie
Tra i diversi modelli di carrelli da cucina potrai scegliere quello più adatto alle tue esigenze:
- Il carrello fisso è progettato per diventare un elemento che si integra nell'arredo come una piccola isola cucina. Spesso include accessori come cassetti, ante e portabottiglie che creano una vera e propria dispensa mobile.
- Il carrello da cucina pieghevole è la scelta migliore se hai poco spazio. Si apre solo quando serve e si richiude diventando sottilissimo. Può essere riposto dietro una porta o in un ripostiglio non appena il lavoro è terminato, rendendo la stanza libera e ordinata.
Service di Foppapedretti è un carrello portavivande pieghevole in legno di faggio verniciato. Una volta chiuso ha uno spessore di soli 27 cm. Integra due vassoi e scomparti per contenere bicchieri e bottiglie.
Carrelli da cucina: i materiali
I carrelli da cucina devono essere semplici da pulire, con materiali che risultano impermeabili per far fronte ai piccoli incidenti che accadono spesso mentre lavoriamo nell'ambiente. Generalmente sono in metallo verniciato con particolari o piani in legno di faggio, rovere o noce. Non mancano i modelli completamente in essenza opportunamente trattata.
Per chi cerca un aspetto professionale e la massima igiene, l'acciaio inox assicura resistenza alle macchie e una pulizia rapida. La combinazione di materiali crea un contrasto materico moderno che trasforma lo strumento in un pezzo d'arredo che si fa notare.
Il design di Brandy, firmato Cattelan Italia, è adatto ad accogliere gli ospiti in cucina oppure in soggiorno. La struttura è in acciaio verniciato color grafite; i piani sono disponibili in noce canaletto e in rovere.
Quanto costano i carrelli da cucina
Sul mercato potrai trovare carrelli da cucina in un'ampia gamma di prezzi, per soddisfare il tuo budget. Ci sono modelli che partono da poco più di 100 euro, ideali per chi cerca una soluzione multifunzionale ma economica. Nella fascia media il prezzo oscilla tra i 300 e i 500 euro.
Per un prodotto di fascia alta in acciaio inox o in legno l'investimento richiesto varia dai 600 agli oltre 800 euro. In questo segmento si acquistano mobili durevoli, capaci di resistere a carichi pesanti e all'usura quotidiana.
Il carrello Helsinki di Desalto unisce qualità, stile e funzionalità. È realizzato in acciaio inox e può essere configurato in diversi modi e con vari accessori.
FAQ sui carrelli da cucina
Rispondiamo ai dubbi più comuni per aiutarti a scegliere il modello perfetto per la tua casa:
- Qual è il vantaggio principale di un carrello da cucina rispetto ad un mobiletto fisso? Il vantaggio principale è la mobilità, che permette di avere un piano di lavoro extra o una zona dove riporre oggetti dove serve. Grazie alle ruote, può essere spostato per trasportare piatti e vivande tra la cucina e il tavolo da pranzo, rendendo l'ambiente più dinamico e flessibile.
- Come si distingue un carrello da cucina di qualità in base ai materiali? Un carrello di alta qualità si riconosce dalla solidità della struttura e dalla resistenza delle superfici. Il legno massiccio e l'acciaio inox sono i materiali migliori per durabilità e igiene. Le ruote dotate di freni stabili garantiscono sicurezza durante l'uso.
- Quali sono le dimensioni medie di un carrello cucina salvaspazio? I modelli piccoli hanno solitamente una larghezza e profondità di 40-45 centimetri. Ci sono varianti che arrivano ad una larghezza di 80-90 cm. L'altezza standard si aggira tra i 75 e gli 82 cm.
- È meglio scegliere carrelli da cucina fissi o pieghevoli? La scelta dipende dallo spazio disponibile e dall'uso previsto. Il carrello fisso è consigliato se si cerca un'estensione permanente della cucina. Il modello pieghevole è la soluzione migliore per chi ha spazi piccoli e ha bisogno di un appoggio extra solo occasionalmente.
70C-Carrello-1 di Alpes Inox è realizzato in acciaio inox. Il top è in massello di carpino trattato con olio biologico: il piano di lavoro è disponibile anche in Corian.