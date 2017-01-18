Carrelli da cucina: versatili e belli da vedere

A cosa servono i carrelli da cucina e dove si possono usare

I carrelli da cucina sono mobili di servizio concepiti per offrire la massima praticità, con un design che si adatta al vostro arredamento. Consentono di mantenere l'ordine nell'ambiente e al tempo stesso offrire un piano di lavoro extra. Possono essere utilizzati per appoggiare piatti e bicchieri e trasportarli vicino al tavolo del soggiorno, evitando viaggi avanti e indietro durante una cena con amici. Potrai collocarli anche accanto a dei tavoli da cucina salvaspazio.



Sono utili per fare posto a dei piccoli elettrodomestici quando serve. In un locale open space si possono spostare vicino alla poltrona oppure al divano angolare con penisola se il tavolino da salotto manca. Possono diventare un prezioso aiuto per chi possiede un giardino o un terrazzo. In questo caso, il carrello è un ottimo strumento per portare determinati oggetti di cui magari ci si ricorda quando si è già fuori.



La manovrabilità è assicurata dalla presenza di quattro ruote piroettanti e ricoperte in gomma, che non rovinano i pavimenti più delicati come quelli in parquet massello e prefinito.



La struttura in metallo di Misfit Cart di Scavolini è organizzata su tre piani. Il carrello è disponibile in diverse finiture e colori per integrarsi armoniosamente con il look della cucina.