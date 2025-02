I tavoli da cucina salvaspazio all'interno dell'isola

Tra le diverse idee salvaspazio per organizzare la cucina possiamo trovare il modello perfetto se non vogliamo rinunciare all'isola. Questo tavolo estraibile si svela come per incanto dal blocco centrale grazie a pratiche guide, per poi ripiegarsi e scomparire all'interno di un vano cassetto.

Questo sistema consente di creare una sorta di piccola penisola aggiuntiva che ci offre spazio per colazioni o pasti. Con essa potremo anche ampliare semplicemente la superficie di lavoro.

Brunch di Atim: una proposta multifunzionale che consente di avere una piccola isola con penisola incorporata. Il cassetto che la ospita potrà essere utilizzato anche per riporre ciò che serve per apparecchiare.