La nostra guida alla scelta della carta da parati in camera da letto

Dove applicare la carta da parati in camera da letto

Se si decide di applicare la carta da parati in camera da letto per conferire un look nuovo all’ambiente, si può optare per diverse collocazioni:

La carta da parati sulla testata del letto

La carta da parati in camera da letto trova la sua ottimale collocazione dietro alla testata del letto, sia per una questione legata alla disposizione degli spazi , ma anche al lato emozionale . Si può spaziare su diverse soluzioni, a seconda dei propri gusti e dello stile della stanza:

Quale carta da parati per la camera da letto moderna

Se sei alla ricerca di una carta da parati moderna per la camera da letto, puoi puntare su soluzioni capaci di donare agli ambienti una forte e innovativa personalità , come:

La carta da parati a motivi floreali in camera da letto

La carta da parati in camera da letto serve per trasmettere, oltre che un arricchimento estetico, anche sensazioni di intenso benessere e questo viene perfettamente espresso dalla tipologia a motivi floreali.



A raccontare la natura della parete, spiccano fra tutte le carte da parati wallcovering naturali SpaghettiWall, disponibili in comodi rotoli della larghezza di 60 cm e altezza personalizzabile, facilmente applicabili ed eventualmente rimovibili senza danneggiare il fondo della parete.



La collezione Botanic, in particolare, sviluppa e propone diverse suggestioni floreali, attraverso una selezione di grafiche che possono essere dimensionante in modo mirato alla superficie su cui saranno applicate, ma anche variare in base a scelte cromatiche ben precise. Ad affiancarla, ci sono poi le linee Delabrè, che richiamano l’idea di parete affrescata e “usurata” dal tempo, e Decor con motivi floreali dalla vena pop.