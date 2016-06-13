Tutto quello che c'è da sapere sulle case prefabbricate moderne

Cosa si intende per case prefabbricate moderne

Le case prefabbricate moderne sono abitazioni realizzate attraverso un processo industriale. Gran parte della struttura viene prodotta in stabilimento e successivamente assemblata sul terreno destinato alla costruzione. Oggi queste soluzioni utilizzano tecnologie avanzate, materiali ad alta efficienza energetica e sistemi progettati con precisione millimetrica.



Il concetto di prefabbricato non implica standardizzazione o estetica limitata. Le abitazioni moderne vengono progettate su misura, con ampie vetrate e distribuzione ottimale degli spazi. L'insieme dei mobili e dei corpi illuminanti, come i lampadari moderni a soffitto, aiuteranno a definire lo stile del progetto. L’intero processo è guidato da controlli di qualità eseguiti durante la produzione in fabbrica.



Poiché molti componenti vengono preparati in anticipo, il tempo necessario per la costruzione è significativamente ridotto rispetto a quello di una casa in muratura.