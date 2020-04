Perché scegliere il beige per il bagno

I vantaggi di questa tonalità

3 proposte di piastrelle beige per il bagno

I giusti abbinamenti con questo colore

Il beige è un colore naturale e rilassante e proprio per questo bene funzionano gli accostamenti di toni simili e alla perfezione, rendono gli spazi gli accostamenti di colori accesi e in contrasto tra loro. Eccone alcuni:

Idee in beige grigio, o greige, per il bagno

Se non avevate prima d’ora mai sentito nominare il greige, sappiate che non si tratta affatto di una novità. Esiste da tempo, come si può intuire facilmente è un ibrido; una variante meno fredda del grigio e meno calda del beige. Il suo codice Pantone è 16-1109 TCX.



Il greige è un colore raffinato ed elegante, che trasmette un’idea di equilibrio e pulizia estetica ma anche di lusso. Indubbiamente, rappresenta un’ottima scelta per i bagni moderni. Passando dalla teoria alla pratica, ecco 3 idee molto interessanti.



Nella prima foto vedete una composizione riconducibile alla collezione Nyù di Ideagroup: notate come questa tonalità valorizzi la leggerezza formale degli elementi sospesi e notate la perfezione dell’abbinamento con il legno.



Nella seconda foto, invece, il greige caratterizza i rivestimenti e la pavimentazione: si tratta, più precisamente, delle piastrelle Engadina Greige 60x60 di Iperceramica. Infine, nella terza foto ecco le piastrelle in gres porcellanato effetto marmo Gioia Greige di Ceramica Rondine.