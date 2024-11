Quali colori scegliere in cucina e come abbinarli all'ambiente

Redazione - 26 marzo 2018

Come scegliere i colori in cucina

Decidere quali colori scegliere per la cucina moderna o contemporanea non è solo una questione estetica. Questo aspetto contribuisce a creare un’atmosfera del tutto personale che si riflette sullo stato d’animo e sul comfort di chi la vive. Una scelta ponderata può valorizzare gli spazi e creare armonia con il resto dell’ambiente. Considerare la luce naturale è fondamentale, poiché influisce sulla percezione dei colori. In ambienti poco luminosi, è preferibile utilizzare colori chiari, mentre in locali ben illuminati si possono sperimentare anche colori più intensi e scuri come il grigio antracite. Il tutto, in una visione più ampia può rispecchiare le tonalità di sedie, cuscini, oggetti decorativi oppure tendaggi. I materiali e le finiture concorrono ad amplificare la bellezza delle tonalità presenti in casa. Stosa Cucine propone il modello Sveva, una cucina elegante con ante a telaio che riflettono i colori più intensi della terra, magistralmente abbinate alle ante lisce chiare del modello Kaya.

Considera se la cucina è a vista oppure no

La scelta dei colori in cucina deve tenere conto della sua collocazione all'interno della casa. La cucina può trovarsi in un ambiente separato, in questo caso si ha maggiore libertà nella scelta cromatica. In un open space dove la cucina è integrata con il soggiorno, è fondamentale che l'abbinamento dei colori e finiture sia coerente con l'intero ambiente. Ogni dettaglio colorato deve essere attentamente studiato, dal piano di lavoro sino alla rubinetteria e ai piccoli elettrodomestici. L'obiettivo è creare una transizione fluida tra le diverse aree, evitando stacchi cromatici troppo marcati. Cut Kitchen di Lago, la nuova cucina che si esprime con la qualità dei suoi materiali e colori.

I colori e abbinamenti per una cucina piccola

In una cucina di piccole dimensioni, si consiglia di privilegiare mobili e pavimenti chiari per creare un ambiente luminoso, accogliente e visivamente più spazioso. Queste tonalità riflettono la luce, amplificando la percezione dello spazio. Ricorda però che che una palette in tonalità neutre rischia di rendere l'ambiente anonimo e privo di personalità. In tale contesto puoi giocare con contrasti delicati introducendo due o più colori in particolari dettagli oppure l'effetto legno per le ante delle basi o il top. Potrai così trasformare anche uno spazio ridotto in un ambiente accogliente, dinamico e dal carattere unico. Color Trend di Stosa Cucine, esplora l’armonia delle tonalità e il dialogo vibrante tra le sfumature.

Colori cucina, abbinamenti con pavimento e rivestimento

L’armonia cromatica tra cucina, pavimenti e rivestimenti è fondamentale per creare uno spazio piacevole da vivere. Se il pavimento e le pareti sono in tonalità chiare, i mobili della cucina possono diventare il fulcro cromatico dello spazio. In questo caso, è possibile osare con colori più intensi o abbinare due tonalità diverse tra basi e pensili. Il rivestimento della cucina potrebbe essere arricchito da decori oppure, insieme al pavimento, presentare venature colorate ispirate al marmo. In questo caso è fondamentale rispettare una coerenza cromatica per quanto riguardo i mobili. Ancora oggi, la maggior parte delle persone sceglie una cucina bianca. Questa opzione rappresenta una scelta senza tempo, capace di adattarsi perfettamente a qualsiasi gradazione scura delle mattonelle. Tale scelta è vincente sia in contesti moderni che tradizionali. Il non colore si integra perfettamente con un parquet dai colori caldi ma anche con un gres porcellanato effetto cemento. Filò di Euromobil, la straordinaria raffinatezza del laccato opaco bianco ottico.

Il giusto colore per le pareti in cucina