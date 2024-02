Ecco come arredare una cucina piccola con stile e funzionalità

Ecco come sfruttare lo spazio in altezza

L'ottimizzazione dello spazio è fondamentale quando si pensa a come arredare una cucina piccola, ricordando che bisogna rispettare una distanza minima di 80-90 cm per il passaggio.

Spesso, lo spazio sopra i pensili viene trascurato, ma in un ambiente piccolo rappresenta una risorsa preziosa per massimizzare lo spazio ed aumentare la capacità di contenimento.

Utilizzando pensili alti, è possibile sfruttare l'altezza disponibile in modo efficace; si possono posizionare due file di pensili, della stessa altezza o di diverse altezze, per sfruttare al massimo lo spazio fino al soffitto, la parte superiore, meno accessibile, può essere utilizzata per riporre gli oggetti meno utilizzati.

Le colonne offrono un maggiore spazio rispetto ai pensili, poiché hanno una profondità simile alle basi, ossia circa 60 cm, mentre i pensili solitamente hanno una profondità di 35-40 cm.

Le armadiature permettono di avere spazi più ordinati e organizzati, ma anche facilmente accessibili grazie a moderni sistemi che consentono di utilizzare comodamente anche i vani più in alto.

È importante peraltro considerare che se da un lato l'utilizzo di moduli colonne permette un'organizzazione ordinata, dall'altro può significare la perdita dello spazio destinato al piano operativo, che rappresenta una preziosa risorsa in cucina per le attività di preparazione e lavoro.

Diesel Social Kitchen di Scavolini si presenta come la scelta perfetta per cucine moderne, offrendo la flessibilità necessaria per utilizzare l'ambiente in modo funzionale e versatile, adattandosi alle diverse esigenze.