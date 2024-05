Design, colore e abbinamenti giusti per tappeti moderni soggiorno

Redazione - 11 luglio 2016

Scegli le giuste dimensioni dei tappeti moderni soggiorno

Le dimensioni dei tappeti moderni per il soggiorno devono essere messe in relazione con la grandezza della stanza: un tappeto troppo grande potrebbe far sembrare la stanza visivamente più piccola, mentre uno troppo piccolo non avrebbe un impatto significativo sull'ambiente. Dovrebbe essere collocato ad una distanza di almeno 60 cm dalle pareti , per evitare che il locale sembri più piccolo di quanto sia realmente.

Posizionato sotto un mobile, per garantire che assuma un ruolo significativo, è consigliabile farlo sporgere di almeno 20-30 cm.

Per un tessuto collocato sotto la zona pranzo, è consigliabile che il bordo sporga di almeno 60 cm oltre i limiti del tavolo. Questo permette di evitare che le sedie rimangano in equilibrio sul bordo quando ci si alza dal tavolo.

, è consigliabile che il bordo sporga di almeno oltre i limiti del tavolo. Questo permette di evitare che le sedie rimangano in equilibrio sul bordo quando ci si alza dal tavolo. È consigliabile che, a seconda delle dimensioni del divano, almeno due su quattro delle sue gambe siano posizionate sul tappeto; ciò permette di coprire la zona di appoggio dei piedi di chi è seduto. Quando posto fra due divani deve occupare anche lo spazio intermedio, invece, nella configurazione angolare è consigliabile optare per un manufatto di dimensioni generose, facendo in modo che sporga leggermente al di sotto dell'imbottitura. Nel Giro Peach di Gun la tradizione artigianale incontra il design contemporaneo, una collezione di due modelli di tappeti che utilizzano la tecnica dell’hand-tufting per realizzare con sorprendente precisione un gioco grafico con un richiamo alla Op-Art.‎ Questo metodo manuale offre la libertà creativa necessaria per dare vita a questo disegno di alta precisione in lana vergine.‎

Scopri i materiali migliori per i tappeti moderni soggiorno

I tappeti moderni per il soggiorno possono essere realizzati con una varietà di materiali, che vanno dai tessuti più pregiati fino alle fibre naturali e alle materie prime sintetiche, generalmente più accessibili dal punto di vista economico. I tappeti prodotti in modo meccanico sono generalmente i più convenienti in termini di costo, ma solitamente risultano meno pregiati e resistenti, vengono realizzati utilizzando principalmente fibre come il nylon e il polipropilene, talvolta in composizione mista, attraverso un processo automatizzato. I modelli realizzati con filati naturali al 100% offrono un'inestimabile qualità artigianale, garantendo una morbidezza senza paragoni e una durata eccezionale nel tempo. Le fibre utilizzate possono derivare da fonti animali o vegetali, come ad esempio seta e lana nel primo caso, oppure silk di banana e bamboo silk nel secondo. Questi ultimi sono particolarmente indicati per i nostri ambienti domestici, conferendo ad ogni stanza luminosità ed eleganza. Colorado di Nanimarquina è una collezione di tappeti realizzati in 100% lana afghana, annodati e intrecciati a mano, che unisce il tradizionale al contemporaneo tramite l'utilizzo di tecniche antiche, che vanno oltre i confini della tessitura.

Stile e colori: come abbinare i tappeti moderni soggiorno all'arredo

I tappeti moderni per il soggiorno aggiungono colore, decorano lo spazio e svolgono anche il ruolo fondamentale di mettere in connessione tutti gli elementi presenti nella stanza. È possibile inserire un tappeto moderno in un ambiente arredato con mobili classici per rendere più contemporaneo lo spazio, oppure scegliere un modello attuale per completare l'arredamento di una casa in stile industriale. Per creare un'atmosfera accogliente, è consigliabile scegliere un manufatto che rispecchi gli stessi toni dell'ambiente circostante; può essere scelto in un colore neutro o nelle stesse tonalità presenti nell'arredamento oppure nelle pareti, specialmente se si tratta di colori visivamente attraenti. Abbinando il tappeto con il divano e gli altri mobili, si può anche pensare ad un contrasto e mescolare gli stili, tuttavia è consigliabile optare per soluzioni vicine tra loro. Isola di Amini, realizzato con lane neozelandesi taftate a mano, offre gradazioni cromatiche, forme arrotondate e linee sinuose che riflettono le visioni futuristiche di un designer moderno e geniale. Mohebban propone la collezione Papiroflexia, tappeti annodati a mano in lana e viscosa, che si sviluppano attraverso diversi tipi di piegature in versioni ortogonali o con forme più complesse, ispirandosi all’arte Origami. Carpet Edition presenta tappeti lucenti realizzati con l'utilizzo della seta di banano, una fibra vegetale completamente biodegradabile e dalle caratteristiche straordinarie.

Quali tipologie di tappeti moderni soggiorno scegliere in base alle tue esigenze