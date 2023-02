Idee e consigli per collocare le mensole da cucina

Redazione - 05 giugno 2018

Le mensole, ottima soluzione per ottimizzare lo spazio in una cucina

Le mensole da cucina diventano la soluzione ideale per rendere più piacevole e funzionale un luogo che resta, da sempre, uno degli ambienti più vissuti della casa, sia per chi vi abita, ma anche per chi è ospite… Ecco perché: ottimizzano lo spazio : affisse ad una parete libera, inserite in un angolo oppure posizionate con installazioni realizzate ad hoc diventano perfette per liberare piani d’appoggio utili;



: affisse ad una parete libera, inserite in un angolo oppure posizionate con installazioni realizzate ad hoc diventano perfette per liberare piani d’appoggio utili; decorano e abbelliscono l’ambiente , rendendolo unico e personalizzato, mettendo in bella mostra libri, oggetti o barattoli colorati e fantasiosi;



, rendendolo unico e personalizzato, mettendo in bella mostra libri, oggetti o barattoli colorati e fantasiosi; sono pratiche: essendo aperte, si può con destrezza e fluidità afferrare stoviglie, spezie e utensili o disporre velocemente di piccoli elettrodomestici lì riposti.

Dove collocare le mensole in cucina

Le mensole da cucina devono essere collocate con molta attenzione affinché non risultino d’intralcio coi movimenti di chi frequenta l’ambiente e non interferiscano con la luce utile, ad esempio, per preparare le pietanze.



Se possibile, dovrebbero essere collocate: vicino alla cappa del piano cottura: inserendo tutte le spezie, ma anche i mestoli e tutti quegli accessori utili per la preparazione dei cibi sui fornelli, lasciando il piano accanto libero e pulito;



del piano cottura: inserendo tutte le spezie, ma anche i mestoli e tutti quegli accessori utili per la preparazione dei cibi sui fornelli, lasciando il piano accanto libero e pulito; sopra il piano di lavoro , in modo da raccogliere diversi elementi che, appoggiati a fianco, darebbero solo fastidio. Meglio puntare su elementi stretti e lunghi appena sopra il piano e più profondi salendo così da non oscurare troppo il punto lavoro.



, in modo da raccogliere diversi elementi che, appoggiati a fianco, darebbero solo fastidio. Meglio puntare su elementi stretti e lunghi appena sopra il piano e più profondi salendo così da non oscurare troppo il punto lavoro. Su una parete vuota, in questo modo il pavimento resterebbe libero, mentre verrebbe valorizzata la parete, sfruttando spazio per posizionare e organizzare i vari utensili o altri elementi, creando magari anche un effetto credenza dove riporre piatti, tazze e bicchieri...

Quale stile di mensole da cucina scegliere

Esistono davvero tantissimi tipi di mensole da cucina, da acquistare, ma anche da realizzare seguendo i propri gusti.

Sicuramente, ciò da cui si deve partire è l’ambiente in cui s’intende inserirle e, di conseguenza, abbinarle a quello stile.

Anche le mensole devono quindi non solo essere inserite nella posizione giusta, ma anche ben amalgamarsi con il resto della cucina che può essere nordic-style, moderna, minimale, rustica o tradizionale… Nel caso si decida di creare una sorta di angolo caffè con le mensole su cui diporre tazze, tazzine e barattoli oppure una nicchia riservata, si può azzardare con un look magari più colorato e accattivante e che può discostarsi, ma sempre con gusto, anche col il restante contesto.

I pro e i contro di mensole e scaffali a vista in cucina