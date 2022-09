Scopri la nuova collezione Falmec Elements dedicata all'aspirazione in cucina

Estetica unica e multifunzionalità per le nuove cappe Falmec

Con la nuova collezione Elements, disponibile al pubblico dal 2023, Falmec presenta un nuovo concetto di cappa aspirante, totalmente integrata nel progetto cucina, che risponde alle contemporanee esigenze di adattabilità e versatilità degli spazi. Monolith, Shelf e Air Wall sono i tre sistemi esclusivi della linea, accomunati da una medesima libertà creativa che contraddistingue entrambe le fasi di progettazione e installazione. Le cappe Falmec Elements si propongono come un connubio di tecnologie all’avanguardia e innovazione estetica, prodotti efficienti, silenziosi ed eleganti, pensati per accompagnare l’utente in ogni momento della sua quotidianità.