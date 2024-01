4 suggerimenti per scegliere la chaise longue perfetta

Redazione - 04 novembre 2012

Le caratteristiche della chaise longue

La chaise longue è una seduta monoposto che invita al relax grazie al suo particolare design, la forma allungata permette di stendere le gambe e appoggiare la testa, garantendo una posizione di totale comfort. Il modello Le Corbusier è il primo a cui si ispirano le versioni moderne, con la sua seduta ergonomica e la linea raffinata e romantica è da sempre considerata un elemento d'arredo che evoca immediatamente il benessere, offrendo contemporaneamente un tocco di eleganza all'ambiente circostante. Le sue dimensioni sono progettate per offrire il massimo comfort: la lunghezza non è mai inferiore a circa 160 cm, mentre altezza e profondità possono variare in base al modello specifico. Nonostante la sua immagine possa sembrare imponente, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente grazie alla versatilità e capacità di armonizzarsi con gli altri mobili e complementi d'arredo. Tuscany, chaise longue imbottita in tessuto di Molteni & C. con la sua struttura sapientemente progettata per adattarsi alla forma naturale del corpo, offre un comfort eccezionale, il design innovativo abbraccia l'idea di serenità e invita al completo relax.

Come posizionare la chaise longue

Posizionare la chaise longue nel proprio living può creare un angolo di distrazione molto piacevole. Una delle opzioni più comuni è collocarla lungo un lato della stanza, creando una sorta di area lounge dedicata, questa soluzione è particolarmente efficace se posizionata vicino ad una fonte di luce naturale, come una finestra, per sfruttare al meglio la luce del giorno e creare un'atmosfera rilassante. Un'alternativa altrettanto valida è la posizione accanto o di fronte al divano, per creare un ambiente accogliente e valorizzare al meglio questo elemento d'arredo straordinario. Nelle camere da letto molto spaziose si distingue e non ha rivali, può sostituire efficacemente una poltrona tradizionale, la sua presenza rappresenta un'ottima soluzione per creare un'area relax intima e riservata, offrendo un luogo tranquillo e confortevole dove riposarsi e rigenerarsi. Nel contesto ufficio offre un angolo separato dalla zona di lavoro, se collocata accanto ad una libreria può dare vita ad un piccolo angolo dedicato alla lettura. Chaise longue imbottita in pelle Soft Pad Chaise ES 106 di Vitra: rivestita in pelle, sei cuscini fissi e due cuscini mobili e basamento in alluminio pressofuso, verniciato a polvere. Sylvester, chaise longue con ruote di Cattelan Italia, propone una seduta in acciaio e legno imbottita e rivestita per donare il massimo del comfort. Il profilo sinuoso è enfatizzato dal dettaglio in acciaio cromato, che crea un'armonia fluida e dinamica. Chaise longue in pelle Traffic di Magis: struttura in tondino di acciaio verniciato poliestere; cuscini sfoderabili in poliuretano espanso rivestito in tessuto o pelle e tavoletta in pietra acrilica.‎

Chaise longue di design per caratterizzare l’ambiente

Realizzata con l'attenzione ai dettagli e la cura dei designer più rinomati, conquista gli amanti del genere grazie alla sua combinazione di forme raffinate e materiali di alta qualità. Non solo offre comfort ed eleganza, ma ha anche il potere di caratterizzare e definire l'ambiente che la ospita: grazie alla sua presenza imponente e allo stile unico diventa un elemento di grande impatto visivo. Svela una progettazione impeccabile, spesso con poggiatesta regolabile, schienali ergonomici e sedute generosamente imbottite, è l'ideale per rilassarsi e godersi momenti di tranquillità e riposo, può inoltre adattarsi a diverse esigenze, offrendo molteplici possibilità di utilizzo. Può anche essere combinata con altri mobili e complementi d'arredo, come tavolini, pouf o divani, per creare un layout dinamico e funzionale, puoi giocare con diversi pattern, colori e strutture per creare combinazioni uniche ed armoniose. Chaise longue Le Corbusier LC4 di Cassina: un'icona senza tempo che racchiude in sé il concetto di comfort nella seduta modellata secondo le naturali linee del corpo. La struttura è in acciaio cromato trivalente, il rivestimento in tessuto, pelle e pelle con pelo.

Idee per abbinarla al divano