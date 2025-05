I nostri consigli per scegliere i tappeti per la casa

Qual è il materiale migliore per le tue esigenze

Chi sceglie tappeti in lana desidera qualità e durata. La lana è un materiale naturalmente isolante, che rende i tappeti caldi e confortevoli. Viene spesso è combinata con la seta. È sempre utile sapere come pulire i tappeti a casa: in questo caso è consigliabile trattarli delicatamente con un lavaggio a mano oppure portarli in una tintoria specializzata.

I tappeti in cotone sono leggeri, facili da pulire e decisamente più economici rispetto ad altre opzioni.

I modelli realizzati in fibre sintetiche, poliestere riciclato o polipropilene, sono molto resistenti alle macchie e perfetti per ambienti ad alto traffico o frequentati da bambini o animali domestici.



Eye di Rug' Society è realizzato con un mix di lana e seta. Rappresenta graficamente un occhio ed è fatto interamente a mano.