Container di Dielle, soluzioni salvaspazio per la zona notte

Redazione - 07 novembre 2017

Organizzare lo spazio nella zona notte

I contesti abitativi attuali, in cui non sempre le metrature sono generose, e le esigenze diversificate dei vari membri dei nuclei familiari, ciascuno dedito ad attività e passioni personali, richiedono spesso la presenza di arredi ad hoc multifunzionali e ottimizzanti soluzioni salvaspazio, che consentano di ordinare e organizzare al meglio gli spazi in casa, strizzando sempre un occhio all'estetica. Sono tanti gli oggetti che, soprattutto nella zona notte, si accumulano; ad ogni stagione poi il guardaroba si rinnova accogliendo magari nuovi capi complementi che richiedono un luogo in cui riporli ed averne cura al meglio. Pensiamo a come vivono i nostri ragazzi: le loro camerette sono un mondo di soli 9 o al massimo 12 mq, in cui i nostri figli riescono a: giocare, studiare, correre, vestirsi,guardare la tv, mangiare addirittura. Ma come possiamo organizzare la zona notte in modo ottimale? Occorre una soluzione che sia al contempo originale, funzionale e di design, che lasci anche spazio libero per muoversi. Spesso per risolvere questo problema si opta per soluzioni su misura, che riescono a sfruttare al meglio tutti i mq a disposizione. Allora perché non rivolgersi ad aziende specializzate nello studiare soluzioni salvaspazio, che siano sì funzionali ma anche e sopratutto accattivanti e belle da vedere? Ecco Container di Dielle, il letto dalle qualità nascoste. Una soluzione originale e di design, che riesce a essere al contempo: letto, contenitore attrezzato, scrittoio e cabina armadio, il tutto racchiuso in un unico e creativo prodotto.

Container Dielle, le qualità nascoste

Il nome di Container anticipa le sue qualità nascoste: il classico contenitore multiuso utilizzato nel trasporto merci e se pensiamo alle nostre camere da letto, ne servirebbe davvero uno per ospitare e sistemare tutti i vestiti e gli oggetti di uso quotidiano che abbondano nelle nostre stanze! Container di Dielle è l'idea originale salvaspazio che colpisce per la sua estetica accattivante, che incontrerà il gusto di ragazzi e adulti. L'azienda specializzata nell'arredo per le camerette, propone interessanti novità e collezioni di qualità per soddisfare al meglio le esigenze in evoluzione di figli e genitori. Un esempio è Container, una composizione per la zona notte, o meglio un living day and night, dalle doti nascoste. Ma entriamo nel dettaglio. Sollevando con un semplice gesto il piano letto rialzato da terra, troviamo come per magia, un grande spazio attrezzato e attrezzabile con ripiani e appendiabiti, un vero camerino, ideale anche per riporre e nascondere oggetti molto ingombranti, dagli attrezzi per la palestra agli hobby, oltre che vestiti e corredi tessili. Un'altra idea creativa sta nella divertente e spaziosa scrivania a ribalta, disponibile solo quando serve e montabile in pochi secondi: basta ruotare il sostegno-base e abbassare il piano di lavoro semicircolare mascherato nella libreria ed il gioco è fatto. Container con la sua struttura salvaspazio fa guadagnare mq utili all'interno della stanza, a tutto vantaggio per la libertà di movimento. Inoltre, possono essere scelte molte composizioni differenti per risolvere diverse situazioni spaziali, come ad esempio, si può combinare il letto rialzato con uno spaziosi armadio e una colonna libreria.

la qualità in primo piano