Scopri le differenze fra cucina laccata o in laminato

Cos’è il laccato

Quando parliamo di cucine ci sono tanti fattori da prendere in considerazione, tra cui i colori e i materiali che comporranno il top e le ante. Le ante sono composte da pannelli di fibre di legno che vengono successivamente rivestite in vari materiali: laccato, laminato, vetro o materiale polimerico . Il laccato è un particolare trattamento che viene effettuato sul legno con prodotti poliuretanici che riescono a fornire una vasta gamma di colori e varie finiture che cambieranno la sensazione al tatto e alla vista; rendendo la superficie liscia, a poro aperto, opaca o lucida. Nonostante questa piacevole caratteristica il laccato, oltre ad essere una rifinitura costosa, va incontro ad una naturale variazione del colore. È per questo motivo che, se si opta per questo tipo di finitura, occorre affidarsi ad aziende che producono cucine con particolari vernici di qualità e che effettuano test sui loro prodotti. In foto la cucina modello Archetipo de l'Ottocento, realizzata artigianalmente. La boiserie Floral in legno laccato verde, è attrezzata con vani vani contenitori e zone operative.

Cos'è il laminato