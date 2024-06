4 consigli su come progettare una cucina soggiorno open space

Redazione - 18 febbraio 2014

Quali fattori considerare nella progettazione di cucina soggiorno openspace

Quando ti trovi di fronte al dilemma di come progettare una cucina soggiorno open space è importante valutare alcuni aspetti fondamentali, tra cui un’attenta considerazione di come l'ambiente verrà vissuto e condiviso, per creare un layout armonioso e funzionale. Inizia con una pianificazione accurata dello spazio, assicurandoti che la disposizione dei mobili permetta una fluida circolazione tra le diverse aree e un senso di apertura e di ampiezza. La superficie minima abitabile dovrebbe essere di circa 17-18 mq, tuttavia, l'ottimizzazione dell'area a disposizione deve sempre essere adattata alle esigenze specifiche e al numero di persone che la utilizzeranno. L'assenza di pareti fisse consente di personalizzare lo spazio aperto utilizzando arredi che devono essere scelti con cura, per ottenere un risultato elegante ed equilibrato. Stosa presenta la nuova cucina Palio, il modello si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, permettendo un uso ottimale dell'ambiente e si integra alla perfezione con i modelli della linea Evolution. Palio è pensata per coloro che desiderano un ambiente che rifletta un gusto inconfondibile, capace di armonizzare il fascino della tradizione con la funzionalità e l'eleganza delle linee moderne.

Scopri come progettare una cucina soggiorno open space utilizzando l'isola o la penisola

Nell'epoca attuale, in cui le abitazioni tendono ad essere più piccole, il design moderno favorisce l'arredamento di spazi aperti e multifunzionali; in questi contesti, la scelta di come progettare una cucina soggiorno open space assume un'importanza particolare. Tali layout non solo conferiscono alla casa un aspetto contemporaneo, ma offrono anche numerosi vantaggi pratici, trasformando la cucina in un'area di lavoro efficiente e in un accogliente punto di incontro. La penisola definisce i ruoli dei due ambienti e promuove la fluidità, spesso è dotata di un piano snack, che può fungere da superficie per un pasto informale o un aperitivo con gli amici. Le soluzioni ad isola favoriscono l'integrazione tra la zona cucina e il soggiorno, mantenendo separate le funzioni senza compromettere la luminosità e la continuità visiva; tale spazio operativo, esteso verso la zona living, permette una totale libertà di movimento e promuove la socializzazione. Il design dell’anta di Venere, nella cucina con penisola di Moretti Compact, permette di accostare la vasta gamma di materiali tra loro: finiture, colori unici e una varietà di legni pregiati per dar vita a progetti destinati all’eccellenza.

Come dividere una cucina soggiorno open space

Le porte scorrevoli in vetro sono una risorsa preziosa quando si decide come progettare una cucina soggiorno open space separando l'ambiente in modo discreto , mantenendo la continuità visiva dello spazio aperto. Queste soluzioni consentono alla luce naturale di fluire liberamente tra i due ambienti, amplificando la luminosità attraverso un incantevole gioco di riflessi.

Le librerie autoportanti rappresentano un'elegante fusione tra estetica e praticità, consentendo di definire chiaramente la separazione tra l'area living e l'area pranzo. In particolare, i modelli bifacciali sono perfetti per dividere gli spazi in modo flessibile, garantendo una separazione fluida e non invasiva che può essere facilmente modificata secondo le esigenze. La presenza di vani aperti permette di utilizzarle sia dal lato del living che da quello della cucina, offrendo così un pratico spazio di contenimento, accessibile da entrambi gli ambienti. Veneta Cucine propone Extra, una cucina con forme funzionali che migliorano la quotidianità. La versatilità delle configurazioni permette di superare l'idea di modello per dare vita a estetiche innovative. Il legno come elemento caratterizzante di un progetto che interpreta gli orientamenti più avanzati della contemporaneità senza rinunciare alla naturalità. La libreria bifacciale Segni di Zampieri Cucine con un sistema di fissaggio a soffitto e a terra, è progettata per separare con precisione la zona operativa della cucina dall'area giorno. La sua struttura in alluminio supporta eleganti mensole in legno dalle raffinate curve, aggiungendo un tocco di stile all'ambiente. Una struttura in ferro nero per l'ampia libreria bifacciale Unlimited di Modulnova che si può articolare con un numero di spalle e di ripiani a scelta; ogni singola spalla può essere fissata a soffitto con regolazione a spinta.

Ecco come delimitare le aree funzionali della cucina soggiorno open space