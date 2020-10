Idee furbe per progettare lo spazio e l'arredo delle cucine open space

Scopri come dividere la cucina dal soggiorno in un open space

Cucina, sala da pranzo e salotto in un unico ambiente? Come dividere gli spazi ? L’obiettivo numero uno è: distinguere visivamente le diverse aree funzionali che, seppur unite, necessitano di una propria individualità. Queste le 8 idee più belle tutte da copiare. Sfoglia la gallery per trarre la giusta ispirazione!:

Vuoi sapere quali colori e materiali scegliere per i giusti abbinamenti?

Bianco, legno in essenza e una punta di colore per un ambiente fresco e naturale

5 errori da evitare nella cucina open space

Vuoi sapere come realizzare una cucina open space perfetta?

Ecco gli errori assolutamente da non fare:

realizzare uno spazio mal organizzato e non fluido, poco pratico, che mal si presta alla condivisione di funzioni e ambienti, in cui risulta difficile cucinare e/o rilassarsi davanti alla tv. L’errore sta nell’inserimento di troppi arredi (non azzeccati) e non armonizzati gli uni agli altri;

non ottimizzare gli spazi, creando ambienti sproporzionati, scegliendo arredi e/o elettrodomestici sbagliati, troppo grandi o troppo piccoli. Esistono infatti modelli di cucina pensati per uno spazio aperto e contemporaneo e altri meno adatti alla condivisione;

lasciare a vista le aree di lavoro e di contenimento, che solitamente generano caos. Queste devono invece essere il più possibile mimetizzate all’interno della composizione d’arredo. Andranno dunque adottati: lavello integrato, cappa di design, armadiature e dispense, aree funzionali nascoste da ante a scomparsa, eliminando il più possibile vani a giorno e scaffalature a vista, soprattutto se l’ordine non è la nostra priorità di vita;

non sfruttare la luce naturale, elemento che dovrebbe invece dominare in un ambiente unico e aperto. L’errore è ostacolare il passaggio di luce con mobili alti o posizionati in modo errato;

non coordinare i mobili dal punto di vista stilistico. Abbinare finiture dissonanti, colori tra loro non bilanciati e puntare troppo sui contrasti crea disordine visivo e spaesamento.

Nell’immagine un perfetto esempio moderno di cucina open space, è Convivium di Arclinea: un luogo aperto, fluido, collegato al living senza filtri. L’isola-tavolo (con piano in marmo Calacatta H 20 cm e in legno rovere fumé) diventa il fulcro della composizione, a cui si aggiunge una parete per il contenimento organizzata con ante a scomparsa del sistema New Pocket.