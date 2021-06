Redazione - 08 giugno 2015

Divani moderni design

Qual è l’obiettivo del design divani moderni? Non vi sono dubbi: il comfort più assoluto. In effetti, morfologie per lo più essenziali e un mood sartoriale caratterizzano spesso i criteri delle nuove collezioni. Tuttavia pare piaccia un po’ meno il divano "perfetto", ma poco accessibile e sia molto gradito il sofà da vivere nel quotidiano in nome del relax, della convivialità e della comodità. Che è comunque bello! Prevalgono materiali naturali quali cuoio, pelle, corda e midollino trapuntati con esperta artigianalità, i quali vengono abbinati a tessuti dalle campiture piene, quasi sempre sfoderabili e dunque ad alto tasso d’igienizzazione. E poi largo alle penisole: il comfort della camera da letto “trasloca” nei divani sui quali ci si può stendere, riposare, addormentare…



In foto: composizione Park di Poliform con penisola formata da un elemento a tre posti e da una chaise longue, entrambi con rivestimento in tessuto e basamento in alluminio con finitura brill.

Divani design moderno

Come scegliere divani dal design moderno e a elevato tasso di comfort? Sul mercato sono disponibili svariati modelli comodi e ampi, rivestiti in tessuto o in pelle ed ecopelle. I divani abbinati alle poltrone vengono prescelti quasi unicamente per gli stili classici. Se l’appartamento ha un orientamento contemporaneo, si consigliano composizioni con linee semplici e tonalità neutre, da decorare con cuscini variopinti.



Molto amato, il sofà con penisola dà origine a nuove profondità da utilizzare per rilassarsi, grazie alle quali il divano si trasforma in un’oasi di relax accogliente, dove distendersi con agio. Sovente modulare, un divano di questa tipologia favorisce la realizzazione della composizione più adatta alle esigenze di qualunque utente, trasformandosi in un vero e proprio divano su misura.



In foto: divano Snap di Lema il cui schienale è progettato come un cuscino, con un’extra imbottitura in piuma che può non necessitare di cuscini aggiuntivi. Il rivestimento è previsto in tessuto sfoderabile o in pelle fisso per la struttura, sfoderabile per seduta e schienal). Nell’immagine viene proposta la composizione in tessuto con un elemento terminale due posti e una penisola.

Divani di design moderni