Un'idea salvaspazio: il divano a due posti con letto

Divano a due posti con letto: dove collocarlo

Il divano a due posti con letto è particolarmente versatile: le sue forme, più essenziali o arrotondate, sono belle da vedere anche quando viene posizionato in un piccolo soggiorno o in un monolocale.



È perfetto se si dispone di una camera degli ospiti. Nelle abitazioni più ampie, anche lo studio può rivelarsi una collocazione ideale. Assicura uno spazio operativo accogliente e quando arriva un ospite si trasforma in una camera improvvisata, pronta in pochi minuti.



Perla di Vitarelax occupa 188 cm in larghezza e 220 cm in lunghezza una volta aperto. Ha un meccanismo di estensione semplice, con cuscini di seduta e schienale che rimangono agganciati alla rete.



Dafne di BertO Salotti è un divano letto piccolo che misura in larghezza solo 150 cm; è profondo 98 cm e arriva a 198 cm quando aperto. Il rivestimento, in tessuto o pelle, è completamente sfoderabile.



Céline di Flou è un divano confortevole ed elegante, che diventa letto quando serve. Occupa 160 cm in larghezza e 200 cm una volta aperto.