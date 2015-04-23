Un'idea salvaspazio: il divano a due posti con letto

Redazione - 23 aprile 201509 ottobre 2025
Il divano a due posti con letto è una valida opportunità per arredare una casa piccola ed è perfetto per accogliere gli ospiti.
Quando i metri quadri sono pochi ma l’esigenza di ospitare non manca, il divano a due posti con letto è la risposta più intelligente. Offre un design compatto ma una seduta comoda, perfetta per chiacchierare e rilassarsi.
All’occorrenza e con un semplice gesto si apre e regala un piacevole piano di riposo. I divani letto piccoli partono in genere da una larghezza di circa 150 centimetri e arrivano fino a poco meno di due metri. Mantengono una profondità intorno ai 100 centimetri e un’altezza che, a seconda del modello, si colloca tra i 78 e i 106 centimetri.
Doimo Salotti propone il divano letto Titus, disponibile nella lunghezza da 196 cm. Si apre senza fatica attraverso una fettuccia in tessuto collocata tra i cuscini dello schienale.
Nella scelta del divano a due posti con letto occorre calcolare per bene lo spazio di cui si dispone, nel punto in cui si desidera posizionarlo.
Bisogna capire se una volta trasformato ci sarà un'area libera tutt’intorno per riordinarlo, salire e scendere comodamente. Servono almeno 40-50 cm per lato.
Il divano letto piccolo si trova in commercio nella versione singola con letto estraibile per ottimizzare la sua funzionalità, oppure con materasso matrimoniale. In entrambi i casi, quando è aperto, dovremo gestire una profondità complessiva di 210-220 cm, considerando lo spessore dello schienale. È opportuno non avere vicino un mobile pesante che dovrai spostare ogni volta.
Calligaris ci mostra Darwin, un divano piccolo trasformabile in letto con rete matrimoniale. Misura 170 cm in larghezza ed è alto 90 cm. La sua profondità è di 103 cm.
Il divano a due posti con letto è particolarmente versatile: le sue forme, più essenziali o arrotondate, sono belle da vedere anche quando viene posizionato in un piccolo soggiorno o in un monolocale.
È perfetto se si dispone di una camera degli ospiti. Nelle abitazioni più ampie, anche lo studio può rivelarsi una collocazione ideale. Assicura uno spazio operativo accogliente e quando arriva un ospite si trasforma in una camera improvvisata, pronta in pochi minuti.
Perla di Vitarelax occupa 188 cm in larghezza e 220 cm in lunghezza una volta aperto. Ha un meccanismo di estensione semplice, con cuscini di seduta e schienale che rimangono agganciati alla rete.
Dafne di BertO Salotti è un divano letto piccolo che misura in larghezza solo 150 cm; è profondo 98 cm e arriva a 198 cm quando aperto. Il rivestimento, in tessuto o pelle, è completamente sfoderabile.
Céline di Flou è un divano confortevole ed elegante, che diventa letto quando serve. Occupa 160 cm in larghezza e 200 cm una volta aperto.
Il moderno divano a due posti con letto è oggi in grado di assicurare la massima qualità del sonno. Se prevedi di usarlo spesso, punta su un materasso che non scenda sotto i 18 centimetri di spessore: è la soglia giusta che offre una postura ergonomica durante il riposo. Per un impiego saltuario può bastare un'altezza di 13 centimetri. Tra i supporti più utilizzati troviamo il materasso in poliuretano; sono molto apprezzati anche i modelli in lattice e in memory foam.
La rete ortopedica elettrosaldata è ideale per chi cerca maggiore rigidità. Se desideri un’accoglienza flessibile opta per la rete ortopedica a doghe di faggio. Accompagna i movimenti del corpo con una risposta più elastica, pur mantenendo un sostegno efficace.
Freddie di Milano Bedding è un modello con piedini disponibile in larghezza 168 cm. Il rivestimento è completamente sfoderabile. La sua rete ortopedica a doghe ospita un materasso in poliuretano espanso.
Se prevedi di usare spesso il tuo divano a due posti con letto orientati su un rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice. È la scelta più pratica per mantenere igiene e freschezza nonostante le continue aperture e chiusure.
Scegli un tessuto per divani trattato antimacchia, capace di respingere le sostanze liquide e impedire che penetrino nelle fibre. In questo modo conserverà più a lungo i suoi colori originali. È un accorgimento fondamentale, perché sia i toni chiari che quelli più vivaci sono purtroppo soggetti a sporcarsi con il passare del tempo.
Lulù 2.0 di Ditre Italia ha dei braccioli sottili che fanno risparmiare preziosi centimetri. Possiede un design accattivante e puoi scegliere una larghezza di appena 162cm.