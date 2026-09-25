Doimo Salotti, il divano si progetta in 3D

Dal modello di catalogo al progetto personale

Scegliere un divano significa immaginarlo nel proprio soggiorno prima ancora di vederlo in showroom. Da questa esigenza nasce il configuratore 3D di Doimo Salotti, l'azienda trevigiana di Mosnigo di Moriago che da oltre cinquant'anni realizza divani componibili, poltrone e complementi d'arredo con una cura sartoriale tipica del made in Italy.



Lo strumento consente di partire da un modello di catalogo e trasformarlo in un progetto personale in pochi minuti, direttamente dal computer di casa o dallo smartphone. L'interfaccia è pulita e immediata: da una parte il divano ricostruito in tre dimensioni, che si può ruotare e osservare da ogni angolazione, dall'altra un pannello essenziale che guida l'utente passo dopo passo, senza richiedere alcuna competenza tecnica né conoscenze di progettazione.



Il nuovo divano Lotus di Doimo Salotti invita all'accoglienza con forme morbide, sedute ampie e schienali amovibili e riposizionabili. I moduli, rivestiti e rifiniti con cura su tutti i lati, permettono di cambiare la disposizione del divano o di creare sedute indipendenti anche al centro del soggiorno.