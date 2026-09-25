Redazione - 25 settembre 202625 settembre 2026
Doimo Salotti, il divano si progetta in 3D
Scopri il configuratore 3D di Doimo Salotti: assembla i moduli, scegli rivestimenti e complementi d'arredo, poi immagina il divano nel tuo soggiorno con una foto ambientata.
Redazione - 25 settembre 202625 settembre 2026
Dal modello di catalogo al progetto personale
Scegliere un divano significa immaginarlo nel proprio soggiorno prima ancora di vederlo in showroom. Da questa esigenza nasce il configuratore 3D di Doimo Salotti, l'azienda trevigiana di Mosnigo di Moriago che da oltre cinquant'anni realizza divani componibili, poltrone e complementi d'arredo con una cura sartoriale tipica del made in Italy.
Lo strumento consente di partire da un modello di catalogo e trasformarlo in un progetto personale in pochi minuti, direttamente dal computer di casa o dallo smartphone. L'interfaccia è pulita e immediata: da una parte il divano ricostruito in tre dimensioni, che si può ruotare e osservare da ogni angolazione, dall'altra un pannello essenziale che guida l'utente passo dopo passo, senza richiedere alcuna competenza tecnica né conoscenze di progettazione.
Il nuovo divano Lotus di Doimo Salotti invita all'accoglienza con forme morbide, sedute ampie e schienali amovibili e riposizionabili. I moduli, rivestiti e rifiniti con cura su tutti i lati, permettono di cambiare la disposizione del divano o di creare sedute indipendenti anche al centro del soggiorno.
Configurare il divano in base alle proprie esigenze
Il percorso di configurazione si articola in cinque fasi chiare e numerate:
- entrando nella prima sezione si possono aggiungere i diversi elementi che compongono il divano, in linea oppure angolare, sino a raggiungere la misura desiderata: sedute, schienali, terminale sagomato e penisola. Ogni elemento mette in evidenza lunghezza e profondità;
- il secondo passo è la scelta dei piedini, un dettaglio tutt'altro che secondario che cambia il carattere del divano;
- si prosegue completando l'insieme con cuscini aggiuntivi, pouf e poltroncine;
- il passaggio più coinvolgente è la scelta del rivestimento: tessuti e colori si applicano in tempo reale al modello, che restituisce con fedeltà l'effetto finale.
- infine, per contestualizzare la composizione e valutarne l'armonia complessiva, si possono aggiungere tavolini e tappeti.
Una barra di comandi permette di visualizzare le misure, ruotare, specchiare o eliminare i singoli moduli: il render si aggiorna automaticamente dopo ogni modifica.
I vantaggi del configuratore 3D nella scelta del nuovo divano
Le funzioni di verifica e condivisione rendono davvero utile il configuratore 3D di Doimo Salotti. Una volta definita la composizione, il configuratore offre diversi modi per immaginarla nel soggiorno.
- La funzione "Realtà aumentata" permette di visualizzare il divano e ruotare l'immagine;
- con "Immagina composizione ambientata" si può scegliere l’ambientazione proposta dallo strumento oppure caricare una fotografia del proprio soggiorno. In quest'ultimo caso l’intelligenza artificiale genera un’immagine del divano inserito nel tuo ambiente, affinché tu possa valutare il risultato finale;
- restano sempre disponibili la visualizzazione delle misure e il riepilogo degli elementi scelti.
Il risultato è un'esperienza che unisce la libertà del digitale alla consulenza presso il punto vendita: il cliente arriva in showroom con le idee chiare e il rivenditore riceve un progetto già definito, pronto da perfezionare insieme.