Come posizionare un divano a U in soggiorno

Per posizionare un divano a U conviene partire dall’orientamento della zona salotto rispetto all’ingresso. Le sedute devono essere facilmente raggiungibili, senza costringere chi entra ad aggirare tutta la composizione. Se i due lati hanno lunghezze diverse, quello più corto può essere rivolto verso il percorso principale, facilitando l'accesso al salotto.



Con il corpo centrale vicino a una parete, il divano definisce l'area relax e lascia libera una porzione maggiore della stanza. A centro ambiente, invece, lo schienale può segnare il confine tra la cucina e il soggiorno in un grande open space. In questa posizione, rivestimento e finiture devono essere curati anche sul retro.



La parete attrezzata moderna sospesa oppure a terra, con TV integrata, trova una collocazione naturale di fronte alla parte centrale del divano panoramico. È utile però verificare che lo schermo sia ben visibile anche dalle sedute laterali. All’interno della U, un tavolino da soggiorno proporzionato offre un appoggio per libri, telecomandi e bevande senza ostacolare i movimenti. Un tappeto sufficientemente ampio può collegare visivamente divano e tavolino.