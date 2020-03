Cerchi un dondolo da giardino? Ecco i nostri consigli

Perché scegliere un dondolo per il giardino

Quanto costano i dondoli: qualche esempio

3 dondoli sospesi: design per l'arredo giardino

Tra tutti i modelli in commercio uno è decisamente il più romantico e evocativo dell’infanzia: il dondolo sospeso . Da appendere ad un albero o da agganciare al pergolato, dalle linee essenziale e simile a un’altalena, o avvolgenti e ovattate come un nido tra i rami, la versione appesa è la più apprezzata dai designer. Vi regaliamo alcuni spunti d’arredo.

I modelli economici, non solo in plastica

Se pensate che dondolo economico sia sinonimo di sgraziata struttura in plastica bianca rivestita da dozzinali cuscini in stoffa colorata vi sbagliate, oggi le grandi catene di negozi di arredo e fai da te propongono soluzioni a buon mercato dal design creativo. Eccone un'assaggio:

Pro e contro di un dondolo da esterno in legno

I modelli in legno hanno un fascino senza tempo e donano all’ambiente un allure naturale e romantico . Se questi sono già dei punti a favore, svisceriamo altri aspetti di questi arredi outdoor:

la struttura robusta data da profili in massello garantisce stabilità e tenuta anche a pieno carico e durante le oscillazioni più veloci e ampie;

l’abbinamento tra: seduta dogata, tettuccio rivestito in tessuto, cuscini in stoffa e i colori naturali del legno, dà vita ad un prodotto classico, perfetto per i contesti tradizionali.

Punto di debolezza? Sicuramente la manutenzione, che se mal eseguita porta col passare degli anni al deterioramento della struttura. Certo, i modelli in essenza sono costruiti con materie prime di qualità, trattate per resistere alle intemperie, ma non sono esenti da cure e accorgimenti per evitare l’aggressione da parte degli agenti atmosferici e dei parassiti.