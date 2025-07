Dondolo da giardino in legno: cosa sapere prima dell'acquisto

Dondolo in legno da giardino: le essenze migliori

Nel mondo dei dondoli da giardino in legno esistono delle essenze più idonee rispetto ad altre per abitare gli spazi aperti. Tra i legni europei è comune l'uso del massello di pino, mogano, cedro o acacia, trattati con idonee finiture protettive per esterno.



Per quanto riguarda le essenze esotiche è d'obbligo citare il teak, naturalmente idrorepellente e con un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Non mancano valide proposte in eucalipto e in sassofrasso.

Il dondolo da giardino Mahogany di Alexander Rose è in mogano. La sua struttura è robusta, resistente all'acqua e assicura la massima durabilità.