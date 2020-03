Falmec cappe, aria nuova in cucina

Redazione - 15 luglio 2017

Cappe Falmec, le caratteristiche

Fin dalle sue origini Falmec cappe si muove in modo responsabile per conciliare produzione, attenzione alle risorse, mercato e sostenibilità. Oggi riunisce i valori che orientano le sue scelte in una proposta complessiva che configura un modo di operare ben definito. Risparmio energetico Falmec cappe ha dedicato risorse ed energie allo studio di soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate a ridurre in modo significativo i consumi energetici della cappa. - Il motore ECOPOWER® è un motore tangenziale di tipo asincrono trifase, con le stesse prestazioni di un motore tradizionale ma che consente di risparmiare fino all'80 % dei consumi elettrici. - L’illuminazione data dai faretti a LED di potenza 1 W ad alta efficienza, concentra il fascio luminoso sul piano cottura evitando dispersioni. L’impiego di tre LED con queste caratteristiche permette di avere un’illuminazione sul piano di lavoro superiore ai due classici faretti alogeni (20 W ciascuno) . Il risparmio energetico della sola illuminazione è pari a 13 volte (3 W invece che 40 W). Inoltre i LED durano fino a 10 volte di più. - I comandi: il sistema di controllo delle funzioni è stato realizzato mediante una scheda, rivoluzionaria nel mondo delle cappe, con tecnologia Inverter che permette di controllare e ottimizzare i parametri funzionali del motore. Lo stand-by: con la nuova elettronica Falmec si consuma fino a 4 volte in meno. Il temporizzatore: alla massima velocità la cappa si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

Cappe Falmec silenziose

Silenziosità Falmec ha investito risorse ed energie nello studio di soluzioni e tecnologie che riducono la rumorosità della cappa e l’inquinamento acustico in casa. In collaborazione con un docente di Ingegneria Aereospaziale all’Università di Padova, ha sviluppato il progetto NRS® (Noise Reduction System), un programma di ricerca che ha ottenuto risultati fino ad oggi impensabili, come quello ottimizzare i flussi d’aria, riducendo la rumorosità a soli 44 dB(A). La differenza è facilmente comprensibile con un esempio: una cappa tradizionale produce un rumore simile a quello percepito in autostrada (59 dB(A) circa). 44 dB(A) invece, è il rumore percepito all'interno di una biblioteca! Inoltre Falmec ha progettato e realizzato speciali pannelli fonoassorbenti che riducono il rumore che viene naturalmente prodotto dall’aspirazione. Un’ulteriore diminuzione di circa 3 dB(A) si può già comunque ottenere con il “Silent Kit” Falmec disponibile e utilizzabile anche in prodotti attualmente presenti in catalogo.

E-Ion di Falmec

La ionizzazione Falmec, infine, propone E-ION®, un nuovo concetto di cappa fondato sul principio della ionizzazione. La ionizzazione è il processo di produzione e diffusione nell’aria di ioni negativi che si verifica in natura ad opera di cascate, onde marine, fulmini e che si percepisce nell’aria pura di alta montagna. Gli ioni negativi sono particelle che hanno un effetto benefico sulla biochimica umana, determinando un miglioramento dell’umore, della concentrazione e in generale importanti vantaggi per la salute. Questo processo di purificazione dell’aria viene riprodotto da un campo elettrico bipolare applicato al flusso d’aria generato dalla cappa. In particolare la ionizzazione consente di abbattere gli odori in cucina tramite l’eliminazione delle molecole organiche sospese nell’aria. E in più neutralizza i composti organici volatili trasformandoli in CO2 ed acqua; inattiva virus, batteri ed allergeni mediante la rottura delle loro membrane esterne, inattiva muffe, funghi e spore, neutralizza il fumo di tabacco, abbatte il particolato.

La nuova collezione di cappe Falmec

La cappa è un elettrodomestico indispensabile poiché garantisce un ambiente sano eliminando gli odori, l’umidità e i grassi che si generano durante la cottura dei cibi. Le nuove cappe della collezione Circle.Tech di Falmec, sono caratterizzate da un design accattivante e soprattutto da un innovativo sistema che unisce aspirazione e filtrazione. Estremamente efficienti e silenziose, non necessitano di tubi per la canalizzazione dei fumi e consentono di ottimizzare lo spazio disponibile grazie ai volumi contenuti. La superficie filtrante circolare e l’impiego della tecnologia tecnologia Carbon.Zeo assicurano un’eliminazione degli odori pari all’85%, di gran lunga superiore a quella delle tradizionali cappe filtranti. Alcuni modelli oltre ad illuminare il piano di lavoro, emanano una gradevole luce ambiente che conferisce all’ambiente un’atmosfera particolare, elegante e accogliente. Appartengono alla linea Circle.Tech le cappe a isola Sophie, Soffio, Dama, Loop, Materia e Vetra. In foto cappa Vetra della collezione Circle.Tech di Falmec

