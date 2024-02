Scegli il migliore forno a microonde per la tua cucina

Perché scegliere di acquistare un forno microonde

La Serie Modern di Bertazzoni offre un forno da incasso a microonde 60x38 cm, dotato di 5 livelli di potenza e 3 funzioni: microonde, grill e grill combinato microonde. Ha una cavità di 22 litri in acciaio inossidabile ed una base in ceramica.

Scopri i suoi programmi di cottura

Il migliore forno a microonde è un dispositivo essenziale in ogni cucina moderna, riduce i tempi di cottura, garantisce che il cibo venga cotto in maniera uniforme , previene la bruciatura e ne conserva le proprietà nutritive.

Quali sono le funzioni principali del forno microonde

Ecco quanto consuma un forno a microonde rispetto al forno tradizionale

Per valutare se conviene utilizzare un forno a microonde rispetto ad un forno elettrico, è importante considerare diversi aspetti, entrambi gli apparecchi possono essere utilizzati per scopi simili, ma ci sono alcune differenze da tenere in considerazione.

Il consumo di un forno elettrico può arrivare fino a 2.000 watt all'ora, anche se i modelli ad alta efficienza energetica possono consumare solo 1.000 watt all'ora, inoltre, genera un maggiore dispendio energetico nella fase di riscaldamento iniziale e un consumo più ridotto durante la fase di cottura successiva.

In termini di consumo energetico, il migliore forno a microonde tende ad essere più efficiente.

Consuma meno energia grazie alla sua rapidità; essendo in grado di evitare il preriscaldamento i tempi di cottura si riducono e di conseguenza diminuisce anche il consumo di energia.

In generale, la potenza media di un forno a microonde è di circa 1.100 watt, tuttavia, se si utilizza il forno non solo per il riscaldamento ma anche per la cottura, attivando la funzione grill, richiede un'energia solitamente intorno ai 1.500 watt.

MBB1756DEM di AEG: forno a microonde ad incasso con porta elettronica, progettata per attivarsi a sfioramento, si apre con un solo tocco in modo pratico e veloce. Ha 5 livelli di potenza a disposizione per ogni tuo piattto per preparare piatti deliziosi in pochi minuti.