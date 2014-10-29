Risultati professionali con il forno da casa per pizza

Pizza fatta in casa: una consuetudine tra gusto e tecnica

La preparazione della pizza casalinga è diventata un vero e proprio rito settimanale. Sempre più appassionati cercano di replicare l'esperienza della pizzeria gourmet tra le mura domestiche, spinti dalla disponibilità di farine studiate ad hoc e tecniche di lievitazione avanzate.



La scelta del giusto forno da casa per pizza è determinante per ottenere quel cornicione alveolato e quella fragranza che solo le alte temperature e il programma specifico sanno garantire. La funzione pizza è solitamente indicata con l'icona stilizzata di una pizza o dal simbolo della resistenza inferiore combinata con la ventola. Alcuni modelli integrano la funzione lievitazione per non dover lasciare l'impasto a temperatura ambiente, evitando che si asciughi.