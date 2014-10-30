Camini elettrici: funzionamento, tipi di fiamma, consumi e prezzi

Come funzionano i camini elettrici

I camini elettrici si alimentano attraverso il collegamento con l'impianto elettrico della casa. La fiamma è simulata con effetti ottici e luci LED, senza combustione. Nei modelli riscaldanti, il calore è generato da una resistenza elettrica.



I camini elettrici di fascia alta utilizzano proiettori 3D e specchi complessi per creare un effetto tridimensionale delle braci, rendendo l'immagine quasi indistinguibile da quella di un vero fuoco. La regolazione della fiamma è possibile tramite telecomando o app, permettendo di adattare l'atmosfera alle proprie esigenze. Il sistema a ultrasuoni nebulizza l’acqua contenuta nel serbatoio: la sottile nebbia che si forma simula il fumo.



Nei caminetti elettrici olografici la fiamma sembra alzarsi dalla legna e avere profondità. In alcuni sistemi, il suono dello scoppiettio rende l’effetto più convincente.



Questa tecnologia offre un'esperienza visiva sicura e pulita. Prima dell’acquisto conviene verificare se la funzione riscaldante è dichiarata nella scheda tecnica.