Scopri tutti i forni a vapore Miele

Redazione - 24 agosto 2015

Tutti i plus dei forni a vapore proposti da Miele

La cottura a vapore è la più salutare: non soltanto i cibi conservano tutto il loro sapore, ma resta anche intatto il contenuto di vitamine, minerali e di tutte le altre sostanze naturali benefiche. Questo il motivo per cui i forni a vapore stanno ottenendo un crescente successo.



E se state cercando un apparecchio davvero di qualità, Miele è indubbiamente uno dei marchi da prendere in considerazione. Si sceglie fra modelli da incasso e modelli freestanding, tutti sono dotati di programmi automatici e, selezionandone uno, non occorre impostare né la temperatura né il tempo.



Il design è moderno e minimalista, l’utilizzo estremamente intuitivo; il serbatoio dell’acqua risulta molto leggero e maneggevole e, quando è vuoto, si estrae (e poi si inserisce nuovamente) in pochi attimi. Desiderate saperne di più? Questa guida allora è per voi: analizzeremo insieme tutti i forni Miele con cottura al vapore, non vi resta che continuare a leggere.

Il forno a vapore Miele da posizionamento libero

Nel catalogo Miele troviamo un forno a vapore freestanding: è il modello DG 6001, costa 899 euro e lo vedete nella foto. Permette di cucinare contemporaneamente su 3 livelli altrettante pietanze diverse, senza il rischio che gli odori e i sapori si mescolino.



Un’altra caratteristica è la tecnologia Monosteam: il generatore di vapore, cioè, si trova nel serbatoio dell’acqua e il vapore raggiunge il vano cottura attraverso un apposito ingresso. Il display intuitivo mostra la temperatura e la durata del processo di cottura ed è sufficiente sfiorare i tasti a sensore per impostare i programmi e, più in generale, fare le proprie scelte.



Il pannello comandi a filo semplifica al massimo le operazioni di pulizia e segnaliamo anche la presenza del programma automatico di decalcificazione. La regolazione elettronica della temperatura con modalità a vapore va da 40 a 100 gradi. Il vano cottura (in acciaio inox) ha un volume pari a 24 litri.

Forno a vapore da incasso Miele DG 2840

Passiamo adesso ai forni a vapore da incasso firmati Miele. Il modello DG 2840, che vedete nell’immagine, costa 1.430 euro. Grazie alla tecnologia DualSteam si possono cuocere contemporaneamente (su 3 livelli) più pietanze con la certezza di una distribuzione uniforme del vapore e di una temperatura sempre ottimale.



I programmi automatici si traducono in ben 135 ricette diverse ed è possibile scegliere anche la modalità Eco per contenere i consumi energetici. Altre funzionalità innovative e molto utili? La Riduzione del vapore prima del termine di cottura, la programmazione della durata cottura, la visualizzazione della temperatura effettiva.



Il frontale in acciaio presenta una superficie CleanSteel (zero ditate e impronte), il vano cottura ha invece una superficie strutturata, la decalcificazione è automatica, lo sportello è CleanGlass, il corpo termico inferiore è progettato per ridurre la condensa, la riserva di acqua è sufficiente per circa un’ora e mezza.

Il forno a vapore da incasso Miele DG 7240

Passiamo adesso al forno incassato Miele a vapore DG 7240. Per l’esattezza si tratta di 4 modelli, che si distinguono in primis per il colore: la scelta è fra acciaio inox CleanSteel, Bianco brillante, Nero ossidiana e Grigio grafite.



Gli ultimi 3, contrariamente al primo, hanno il pannello, lo sportello e la parte anteriore della maniglia in vetro e per questo motivo costano un po’ di più: 1.945 euro contro i 1.815 euro del primo apparecchio. Per il resto, ritroviamo la cottura su 3 livelli senza trasmissione di sapori, la modalità Eco, la decalcificazione automatica, lo sportello CleanGlass, la tecnologia DualSteam.



Degno di nota il display DirectSensor S in chiaro a una riga con tasti sensore. Il volume della cavità interna è pari a 40 litri. Tutti questi apparecchi inoltre si possono connettere in Rete e quindi gestire anche da remoto, per poter trovare tutto pronto quando si torna a casa.

I forni a vapore da incasso Miele DG 7440