Tutto quello che c’è da sapere sul forno pirolitico

Cos'è la pirolisi

Queste precauzioni sono necessarie per evitare danni e garantire un corretto processo di ventilazione , assicurando così l'efficacia desiderata.

Prima di attivare la funzione di pirolisi, è importante verificare che non vi siano fogli di carta alluminio al suo interno, così come piatti o piastre appoggiate sul fondo.

La pulizia del forno si rivela una delle incombenze più faticose, secondo recenti indagini, molti italiani affermano di non ottenere manualmente i risultati desiderati.

Ecco come funziona il forno pirolitico

H 2465 Bp Active , di Miele , è un forno con design moderno con connessione in rete e pirolisi, in classe energetica A+.

I pannelli pirolitici non si deteriorano nel tempo né con l'uso, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti.

Offrono fino a 3 livelli di pirolisi con tempi che variano da 1 a 3 ore , il primo livello è ottimale per eliminare gli odori sgradevoli, mentre il secondo e il terzo rimuovono lo sporco ostinato. La scelta del livello dipende dal grado di sporco presente nel forno.

Quando si conclude il ciclo, l’elettrodomestico emette un segnale acustico per avvisarti, a questo punto puoi aprire il forno e rimuovere tutti i residui depositati sul fondo con un panno.

I pro e i contro del forno pirolitico

Il forno pirolitico offre vantaggi considerevoli:

Grazie alla sua alta tecnologia, non è necessario fare alcuno sforzo per la pulizia delle sue pareti, poiché le alte temperature rimuovono le incrostazioni in modo automatico, garantendo così la massima igiene e sicurezza nella preparazione dei cibi.

in modo automatico, garantendo così la massima e nella preparazione dei cibi. La funzione di pirolisi non richiede l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti inquinanti per la pulizia, questo è un aspetto positivo sia per l'ambiente che per la salute, in quanto si evita l'uso di sostanze potenzialmente dannose.

Per contro, tendono ad avere un prezzo leggermente più elevato rispetto a quelli senza questa funzione, inoltre i tempi di pulizia sono piuttosto lunghi e, in quel periodo di tempo, non è possibile cucinare.

Combair V4000 45, di V-Zug: il suo programma di autopulizia pirolitica opzionale consente agli utenti di risparmiare tempo e fatica. Classe di efficienza energetica A.