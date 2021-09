Scopriamo in anteprima le novità di Ideagroup al Cersaie 2021

Redazione - 16 settembre 2021

In anteprima tutte le novità di Ideagroup al Cersaie 2021

#ItsTimeAgain, ecco lo slogan scelto da Ideagroup per ripartire dopo un anno di pausa forzata dovuta alla pandemia.

Il noto brand italiano d’arredo per lo spazio bagno riparte dal Cersaie 2021, Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, che si svolgerà dal 27 settembre al 1 ottobre a Bologna , e lo fa da protagonista, presentando in anteprima tutte le novità dei brand Idea, Aqua e Disenia. Dove? All’interno del Padiglione 21 (Stand A29 B30).

Andiamo ora a scoprire queste importanti novità che sicuramente entreranno a far parte delle nuove tendenze bagno 2021/2022: il restyling della collezione My Time di Idea. Comfort, emozione, contrasti, ecco le parole d’ordine di questa nuova rivisitazione. In un mix di rigore e informalità entrano in gioco nuove modularità e sofisticati abbinamenti cromatici e materici. Sarà possibile personalizzare la stanza scegliendo finiture effetto cemento e laccature metal color, nobilitati effetto legno e laccati. E per un risultato custom, anche la maniglia potrà essere personalizzata non solo nella laccatura ma anche nella forma, con l’introduzione di un nuovo modello a “profilo” che corre lungo tutto il bordo superiore dell’anta;

di Idea. Comfort, emozione, contrasti, ecco le parole d’ordine di questa nuova rivisitazione. In un mix di rigore e informalità entrano in gioco nuove modularità e sofisticati abbinamenti cromatici e materici. Sarà possibile personalizzare la stanza scegliendo effetto cemento e laccature metal color, nobilitati effetto legno e laccati. E per un risultato custom, anche la potrà essere personalizzata non solo nella laccatura ma anche nella forma, con l’introduzione di un nuovo modello a “profilo” che corre lungo tutto il bordo superiore dell’anta; nuovi plus per i mobili lavanderia Spazio Time , con l’obiettivo di creare non solo un luogo più funzionale e pratico, ma esteticamente appagante, originale e innovativo. Nuove modularità che si adattano a qualsiasi esigenza e una cura sempre più evidente nei dettagli grazie alle novità già descritte della linea My Time;

, con l’obiettivo di creare non solo un luogo più funzionale e pratico, ma esteticamente appagante, originale e innovativo. Nuove che si adattano a qualsiasi esigenza e una cura sempre più evidente nei grazie alle novità già descritte della linea My Time; nuove vesti per le linee Nyù e Sense, inedite soluzioni per Cubik, Dogma e Dolcevita e per quel che concerne il brand Disenia, le vasche e i nuovi box e piatti doccia, che scopriremo qui di seguito.

Moderno ed elegante: così sarà il bagno delle collezioni Sense e Nyu by Aqua

Dove trovare le ultime tendenze in fatto di colori e linee per l’arredo bagno? All’interno delle collezioni, rivisitate e arricchite, Sense e Nyù by Aqua.

Vediamone nel dettaglio tutte le caratteristiche, partendo dalla riuscitissima linea Sense dal design contemporaneo : materiali in primo piano , tra nuove matericità e contrasti, per valorizzare ogni superficie. I sensi, quali vista e tatto, sono gratificati grazie all’appeal sofisticato dell’essenza di Teak e al fascino tecnico del laminato nanotecnologico Fenix, ma anche grazie al bagliore inedito dei laccati metal e ai nuovi laccati opachi su base teak in finitura a poro aperto;

, tra nuove matericità e contrasti, per valorizzare ogni superficie. I sensi, quali vista e tatto, sono gratificati grazie all’appeal sofisticato dell’essenza di e al fascino tecnico del laminato nanotecnologico ma anche grazie al bagliore inedito dei e ai nuovi in finitura a poro aperto; segni grafici forti e decisi con la nuova maniglia Line realizzata in alluminio, che “taglia” orizzontalmente tutto il bordo superiore di ante e cassetti, dando ai mobili un aspetto tecnico e innovativo, senza rinunciare alla praticità d’apertura e al comfort ;

forti e decisi con la nuova realizzata in alluminio, che “taglia” orizzontalmente tutto il bordo superiore di ante e cassetti, dando ai mobili un aspetto tecnico e innovativo, senza rinunciare alla d’apertura e al ; complementi d’arredo importanti, come le specchiere con contenitore dotate di illuminazione integrata nascosta nel profilo superiore in alluminio, che fa da cornice a tutta la superficie vetrata. Entriamo ora nel dettaglio di Nyù by Aqua: eleganza discreta e sussurrata ottenuta usando materiali ricercati e tante cromie tra le quali scegliere: dai laccati opachi a quelli lucidi spazzolati, dai laminati Unicolor HPL al gres Laminam per i lavabi integrati;

e sussurrata ottenuta usando materiali ricercati e tante cromie tra le quali scegliere: dai laccati opachi a quelli lucidi spazzolati, dai laminati Unicolor HPL al gres Laminam per i lavabi integrati; personalizzazione massima data da una modularità molto variegata, che permette di soddisfare ogni esigenza spaziale;

massima data da una modularità molto variegata, che permette di soddisfare ogni esigenza spaziale; accessori protagonisti, come i pensili semi chiusi e semi aperti e gli elementi estraibili a giorno, o le specchiere con cornice illuminata a led.

Quali sono i materiali di tendenza 2021 secondo la collezione Cubik by Idea

Il brand trevigiano esporrà al Cersaie 2021 anche la collezione Cubik by Idea, i cui caratteri distintivi sono comfort e “buone vibrazioni”, ottenuti utilizzando superfici estremamente materiche e volumi proporzionati dallo stile essenziale che non peccano in funzionalità.

Scopriamo i 2 più importanti punti di forza di questo progetto d’arredo, individuando anche quelli che sono i materiali di ultima tendenza: rigore estetico che infonde un senso di forte pulizia visiva. Il minimalismo delle forme è accentuato dall’assenza delle tradizionali maniglie, sostituite da un netto taglio a 45° sui bordi delle ante;

che infonde un senso di forte pulizia visiva. Il minimalismo delle forme è accentuato dall’assenza delle tradizionali maniglie, sostituite da un delle ante; finiture materiche e pregiate, come il rovere antico e il rovere cadore, il legno fossile (con bordo inclinato a 52°) e le Ecomalte dai colori neutri e dalle superfici tridimensionali. Non mancano i nuovi effetti dei laminati HPL Unicolor ad alta resistenza e i vetri colorati lucidi e acidati in una vasta gamma cromatica. Sono dunque i materiali, selezionati ed estremamente tattili e caratterizzanti, ad essere uno dei plus della collezione. I legni sono scuri, vissuti, particolarmente venati e materici, le Ecomalte dalla superficie mossa e spatolata risultano pacate nei colori e corpose al tatto, l’HPL è presente negli effetti pietra e cemento , mentre i laccati, lucidi, opachi o soft touch, assicurano la massima personalizzazione estetica. Importante novità è anche la presenza del vetro utilizzato per realizzare i frontali dei mobili. La presenza di un'illuminazione interna ai cassetti ne esalta bagliori e trasparenze.

Cosa distingue un mobile bagno di design: scopriamo Dolcevita by Aqua

Un mobile bagno di design è sofisticato, elegante, innovativo, bello e funzionale, presenta dei tratti distintivi che altri arredi non hanno. Per trovare qualche esempio basta guardare una delle tante composizioni ideate da Ideagroup per Dolcevita by Aqua: la collezione d’arredo bagno premiata con l’ ADI Ceramics & Bathroom Design Award , per essere uno dei miglior pezzi di design per il bagno del 2017.

Dolcevita torna in esposizione al Cersaie 2021 mostrando tutto il suo potere scenografico che ritroviamo in alcune sue caratteristiche, quali: la particolare lavorazione dell’anta ondulata sia sul frontale che sul fianco. Un pannello mosso, tridimensionale, scultoreo, che dà vita a ritmicità inedite e a giochi di chiaro scuri, luci ed ombre. Il tutto evidenzia l’evoluzione tecnologica nella lavorazione dei pannelli in legno e l’accuratezza nel realizzare ogni singolo elemento. La materia viene dunque esaltata grazie alle forme sinuose del mobile;

sia sul frontale che sul fianco. Un pannello mosso, tridimensionale, scultoreo, che dà vita a ritmicità inedite e a giochi di chiaro scuri, luci ed ombre. Il tutto evidenzia l’evoluzione tecnologica nella lavorazione dei pannelli in legno e l’accuratezza nel realizzare ogni singolo elemento. La materia viene dunque esaltata grazie alle forme sinuose del mobile; lo stile è retrò ma attuale al contempo, lo spazio si fa raffinato e pregiato con l’uso di finiture importanti, come le essenze di rovere, i laccati anche a poro aperto e i Metal Color per un effetto brillante e metallico;

ma al contempo, lo spazio si fa con l’uso di finiture importanti, come le essenze di rovere, i laccati anche a poro aperto e i Metal Color per un effetto brillante e metallico; la sartorialità della collezione la ritroviamo anche negli interni dei contenitori , che possono essere realizzati come i frontali (laccati o impiallacciati);

, che possono essere realizzati come i frontali (laccati o impiallacciati); il nuovo design delle specchiere dal profilo ottagonale, con diversi tipi di illuminazione integrata.

Stile nordico e spirito industrial per il bagno firmato Dogma by Aqua

Cosa accade quando il mood industriale si sposa con la particolarità del design nordico ? Avviene un incontro inedito e sofisticato che fa del bagno uno spazio lussuoso, pregiato, dinamico. Tutto ciò accade all’interno della collezione Dogma by Aqua, che risponde alla forte richiesta di totale personalizzazione dello spazio domestico, tra benessere, relax, stile e comfort.

Ecco i tratti salienti di questa linea d’ arredo bagno design : strutture d’appoggio in alluminio , bianco o carbone, che sostengono i mobili lavabo con un "piglio" industrial chic, che ha anche qualcosa di nordico. Lo spazio si fa leggero e dinamico;

, bianco o carbone, che sostengono i mobili lavabo con un "piglio" industrial chic, che ha anche qualcosa di nordico. Lo spazio si fa leggero e dinamico; i volumi si alternano tra pieni e vuoti, creando piacevoli asimmetrie, per un ambiente totalmente personale e su misura ;

; la forza della collezione si esprime anche nei materiali , dal rovere naturale a quello termocotto, dai laccati anche a poro aperto su finitura in rovere, al gres dal basso spessore del campionario Laminam;

, dal rovere naturale a quello termocotto, dai laccati anche a poro aperto su finitura in rovere, al gres dal basso spessore del campionario Laminam; il design originale e grafico del lavabo Dogma in Cristalplant realizzato appositamente per questa collezione.

Come saranno i nuovi piatti e box doccia della collezione Disenia