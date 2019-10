In casa manca spazio? Ecco le nuove soluzioni Atim

Redazione - 28 novembre 2018

Scopri tutte le novità 2018 del catalogo Atim

Leader italiano nella produzione di sistemi allungabili ed estraibili , Atim investe costantemente in ricerca e sviluppo dando vita a tavoli e meccanismi trasformabili capaci di rispondere alle più diverse esigenze di spazio, funzionalità, comfort .

Creatività e design Made in Italy insieme alla tecnologia brevettata, sono i fondamentali valori alla base del brand, che di anno in anno implementa il suo catalogo con nuovi prodotti e modelli evoluti di articoli già consolidati e di successo.

Il nuovo catalogo Atim 2018 propone prodotti davvero versatili e progettati per rispondere a esigenze di soluzioni "extra" e "salva" spazio , adatti a tutti gli ambienti della casa: dalla cucina al living, dalla cameretta al bagno, ma non solo, anche ad uffici e camper/motorhome. Vediamo insieme tutti i nuovi prodotti Atim 2018.

Just: il tavolino a ribalta dalle infinite funzionalità

Scrivania per lo studio dei ragazzi, angolo office domestico, oppure tavolo da pranzo frugale, Just è il tavolino a ribalta (da 60x75 cm) fissato a muro che si trasforma con un semplice gesto in un piano d’appoggio e di lavoro davvero tuttofare. Occupa pochissimo spazio quando è chiuso, appena 8 cm di spessore, ma quando si ribalta Just è stabile e sicuro grazie alla gamba telescopica abbattibile.

Il nuovo tavolo estraibile da cassetto Ready

Una bella novità dal mondo Atim è Ready, il piano da lavoro estraibile dal cassetto della cucina che funge anche da tavolo da pranzo “apri e chiudi” . L’estrazione del tavolo è davvero rapida e semplice, basta una sola mano et voilà il tavolo è servito. Una volta aperto, Ready si mostra con le sue dimensioni generose: lunghezza 80 cm e larghezza da 60, 90 e 120 cm.

Il tavolo estraibile da cassetto Zip

I sistemi estraibili Atim evolvono verso la massima funzionalità d’utilizzo con Zip, il tavolo estraibile da cassetto che offre l’opportunità di non dover fissare il frontale del cassetto incernierandolo al cabinet. È un’invenzione davvero geniale che permette di aprire un tavolo utilizzando una sola mano grazie al sistema sincrono di apertura/chiusura e blocco/sblocco. Le misure del top: 90 cm di lunghezza e con larghezza di 45, 60 o 90 cm in base al cassetto, aumentano notevolmente gli spazi di lavoro in cucina.

Il bancone estraibile Sestante

Due gambe ed un piano scorrevole e girevole, questi sono i due elementi alla base di Sestante, il bancone estraibile brevettato che trasforma la cucina, sia essa lineare, con isola o penisola, in un ambiente dinamico e mutevole che si adatta a mille esigenze operative e pratiche. Quando è chiuso Sestante di Atim si sovrappone al mobile su cui è appoggiato scomparendo alla vista, ma una volta traslato e ruotato può essere sfruttato sia come tavolo da pranzo che come prolunga . Le dimensioni? 150 cm di lunghezza e larghezza variabile da 60 a 90 cm.

Top Girò: il nuovo piano scorrevole e girevole su top

Nell’ambito delle moderne cucine ad isola o penisola ecco Top Girò, il piano scorrevole e girevole sino a 180° che raddoppia lo spazio di lavoro in cucina. Sovrapposto al top dell'isola, (minimo 11 cm di altezza), Top Girò da chiuso è impercettibile, ma con un tocco il piano può essere ruotato per porsi parallelamente o perpendicolarmente al bancone sottostante (escursione fino a 120 cm nella misura più grande), cambiando veste alla cucina.

La quarta versione dell’asse da stiro a ribalta Prua Lift

In casa si sa, non c’è mai spazio per riporre ed aprire l’asse da stiro, perciò Atim ha sviluppato Prua Lift, il sistema di asse da stiro estraibile a ribalta, che può nascondersi all’interno di un mobile a colonna largo appena 35 cm , posto in qualsiasi ambiente della casa. La stabilità di questa quarta versione di asse da stiro a ribalta è garantita dalla gamba d’appoggio posta all’estremità.

Shot +39: il piano estraibile da cassetto per mobili da soggiorno

La novità alla base di Shot +39 la suggerisce il nome stesso di questo piano estraibile da cassetto, ovvero che può essere inserito anche in mobili di profondità minima di appena 39 cm , come appunto i mobili da soggiorno. Shot +39 permette di ricreare un angolo home office a scomparsa, da utilizzare solo al momento del bisogno. Il piano estraibile una volta aperto misura 32.5 x 40.5 cm.

I nuovi piani estraibili con gambe Voilà Chair e Voilà Chair Reverse