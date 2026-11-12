Cosa verificare prima di scegliere un lampadario decentrato

Prima dell’acquisto, misura la distanza tra l’attacco elettrico e il punto in cui vuoi far scendere la lampada. La lunghezza del cavo deve coprire l’intero percorso, comprese la discesa del diffusore e le eventuali curve previste dalla composizione.



Controlla quali componenti sono inclusi: rosone, supporti di rinvio, alimentatore e accessori per il montaggio multiplo. L’installatore deve verificare che pareti e soffitto siano adatti ai fissaggi previsti. Se pensi di modificare la composizione nel tempo, informati sulle regolazioni consentite: spostare i punti di sostegno dei cavi può richiedere nuovi fori. Se desideri regolare l’intensità luminosa, scegli un modello dimmerabile.