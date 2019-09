Lavabo appoggio, scegliere la soluzione ideale

Tipologie di lavabo appoggio

La scelta del lavabo per il bagno è una questione che necessita di una accurata valutazione, fatta in base a diversi criteri. Lo spazio a disposizione ad esempio è un parametro che deve essere tenuto in considerazione, poichè riguardo a questo si sceglierà la tipologia di sostegno del lavabo appoggio. La scelta si distingue tra mobili lavabo e piani lavabo, su cui appoggiare le vasche lavandino che potranno essere caratterizzate da differenti materiali e forme. Il mobile contenitore completo di lavabo appoggio è la soluzione ideale per spazi di dimensioni contenute per il minore impatto visivo e per l’estetica leggera che a questi spazi conferisce.