Come scegliere le porte per interni moderne

Abbinamenti tra porte moderne, pavimenti, pareti e finestre

Non esistono regole rigide e valide in ogni situazione quando si parla di porte per interni moderne. L’aspetto più importante è trovare un equilibrio tra stile della casa e colori già presenti negli ambienti. Sei libero di valutare se puntare sulla continuità oppure su un contrasto interessante.



Le porte possono riprendere la tonalità chiare del pavimento ma in questo caso funziona molto bene anche il contrasto con il color legno. Scegliere porte dello stesso colore del muro consente di ottenere un effetto discreto ma una tonalità attirare l’attenzione se abbinata ad esempio al colore degli arredi circostanti. Giocare con colori uguali oppure diversi è un esercizio estetico possibile anche con le finestre.