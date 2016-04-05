Redazione - 05 aprile 201627 maggio 2026
Come scegliere le porte per interni moderne
Le porte per interni moderne arredano con eleganza: materiali, finiture, colori e sistemi di apertura da scegliere in base all'effetto e funzionalità che desideri ottenere.
Redazione - 05 aprile 201627 maggio 2026
I principali fattori da considerare prima dell'acquisto
Prima di scegliere le porte per interni moderne è fondamentale valutare alcuni aspetti che incidono sia sull’estetica sia sulla funzionalità.
- Misurare con precisione la luce della porta permette di individuare i modelli realmente compatibili, evitando soluzioni inadatte o interventi aggiuntivi in fase di installazione. Tieni presente che servono 5 centimetri in più sia in altezza sia per ciascun lato per far posto al falso telaio.
- Ambienti come il bagno e la camera da letto richiedono porte capaci di assicurare la massima riservatezza: se ti piace il pannello in vetro deve essere satinato o laccato.
- Il tipo di materiali, la finitura e il sistema di apertura incidono in modo significativo sul prezzo finale. Valutare fin da subito le proprie esigenze in termini di spesa consente di trovare il giusto equilibrio tra qualità e investimento economico.
- Devi sapere che il mercate propone porte a filo muro che si caratterizzano per l'assenza di cornici. Sono molto apprezzate nei progetti di interior design minimalisti per pulizia visiva.
- Se desideri continuità cromatica tra parete e porta potresti scegliere un modello grezzo da poter tinteggiare.
Doal presenta la porta a battente Gea, un modello a filo muro con pannello disponibile in una vasta gamma di materiali e finiture oppure tinteggiabile o rivestita con carta da parati.
Sistemi di apertura tra caratteristiche e funzionalità
- La porta a battente è la più comune. Si apre verso l’interno o l’esterno della stanza. Richiede spazio libero davanti per consentire l’apertura completa.
- La porta scorrevole esterno muro scorre lungo la parete tramite un binario parallelo alla parete. Nel modello a scomparsa l’anta si nasconde completamente all’interno della parete. Richiede opere murarie per l'installazione del controtelaio per porta scorrevole. In generale le porte scorrevoli sono adatte ad ambienti piccoli e quella a incasso è utile se vuoi lasciare libera la parete per collocare una credenza alta moderna o appendere un quadro ad esempio.
- Il sistema a libro funziona attraverso pannelli che si piegano su sé stessi durante l’apertura, occupando la metà dello spazio rispetto a una porta battente. È ideale chiudere nicchie, cabine armadio e locali di servizio.
- La porta a bilico ruota attorno a un perno posizionato nella parte superiore e inferiore dell’anta. Questo sistema consente alla porta di aprirsi in entrambe le direzioni e di richiudersi autonomamente.
Porte per interni moderne: i materiali
- Le porte in legno massello sono la scelta più pregiata e per questo hanno un costo elevato. Molto apprezzate sono anche le porte con impiallacciatura in legno per via del costo più contenuto. Nelle versioni laccate opache o lucide il colore è protagonista. Ci sono anche porte in MDF, fibre di legno pressate ad alta densità. Questo materiale è particolarmente conveniente dal punto di vista economico, imita in modo realistico il legno naturale ed è facile da pulire.
- Le porte interne moderne con vetro sono le più richieste per il loro impatto estetico e capacità di rendere gli ambienti più luminosi e visivamente ampi. Il vetro può essere trasparente, satinato, laccato o decorato con motivi colorati. Viene abbinato a profili in alluminio per creare porte dal design essenziale, tratto tipico dello stile moderno.
- Le porte in alluminio sono apprezzate per leggerezza e resistenza. Offrono grandi possibilità di personalizzazione con una vasta scelta di colori e finiture.
Abbinamenti tra porte moderne, pavimenti, pareti e finestre
Non esistono regole rigide e valide in ogni situazione quando si parla di porte per interni moderne. L’aspetto più importante è trovare un equilibrio tra stile della casa e colori già presenti negli ambienti. Sei libero di valutare se puntare sulla continuità oppure su un contrasto interessante.
Le porte possono riprendere la tonalità chiare del pavimento ma in questo caso funziona molto bene anche il contrasto con il color legno. Scegliere porte dello stesso colore del muro consente di ottenere un effetto discreto ma una tonalità attirare l’attenzione se abbinata ad esempio al colore degli arredi circostanti. Giocare con colori uguali oppure diversi è un esercizio estetico possibile anche con le finestre.