Scopri le misure del letto una piazza e mezza

Redazione - 17 dicembre 201325 agosto 2025
Scopri come le misure del letto una piazza e mezza rappresentano la soluzione ideale per ottimizzare gli spazi senza sacrificare il comfort
Le misure del letto una piazza e mezza variano a seconda del produttore. Le dimensioni che indichiamo si riferiscono al materasso, in quanto il prodotto finito ha un ingombro leggermente superiore a seconda del modello scelto.
Letto modello Eclipse di Oggioni, disponibile nelle dimensioni 120x190-200 cm anche con contenitore.
Il letto singolo rappresenta la soluzione più compatta, con una larghezza classica di 80-90 cm e una lunghezza di 190-200 cm. Passando al letto matrimoniale le dimensioni crescono in modo importante, con larghezze che oscillano tra 160 e 180 cm.
Quindi, per chi desidera qualcosa di più spazioso, il letto a una piazza e mezza emerge come una scelta intermedia funzionale e confortevole.
Letto una piazza e mezza Davis di Noctis, un modello tessile 100% Made in Italy.
Considerando le misure del letto una piazza e mezza standard le dimensioni del lenzuolo sopra si aggirano intorno a 180x200 cm. Per il lenzuolo sotto, è essenziale scegliere un modello con angoli muniti di elastici. Occorre valutare in questo caso anche l'altezza e la larghezza precisa del materasso, per consentire una perfetta aderenza.
I piumini per questo modello prevedono una misura di 200 x 200 cm. In alcuni casi è possibile utilizzare anche la biancheria per letto singolo quando presenta dimensioni abbondanti che si possono adattare facilmente a letti con larghezza di 120 cm.
Letto Cale di Clever, disponibile a una piazza e mezza con testiera effetto legno o laccata nei colori da campionario.
Progettato principalmente per una sola persona, il letto una piazza e mezza offre una flessibilità interessante. Infatti, risulta confortevole anche per due persone in situazioni occasionali.
Le misure del letto a una piazza e mezza lo rendono una soluzione ideale per diverse esigenze abitative. È adatto alla camera di un ragazzo che sta crescendo, garantendogli maggiore comodità rispetto ad un letto singolo.
Allo stesso tempo, può essere la scelta ideale per un single che desidera ottimizzare gli spazi nella propria stanza. Con questo tipo di letto si eliminerà la sensazione di ingombro visivo che in una stanza piccola può generare un letto matrimoniale.
Arial di Nidi: letto tessile personalizzabile in vari colori, a una piazza e mezza sfoderabile.