Scopri le misure del letto una piazza e mezza

Scegli la giusta biancheria per il letto a una piazza e mezza

Considerando le misure del letto una piazza e mezza standard le dimensioni del lenzuolo sopra si aggirano intorno a 180x200 cm. Per il lenzuolo sotto, è essenziale scegliere un modello con angoli muniti di elastici. Occorre valutare in questo caso anche l'altezza e la larghezza precisa del materasso, per consentire una perfetta aderenza.

I piumini per questo modello prevedono una misura di 200 x 200 cm. In alcuni casi è possibile utilizzare anche la biancheria per letto singolo quando presenta dimensioni abbondanti che si possono adattare facilmente a letti con larghezza di 120 cm.

Letto Cale di Clever, disponibile a una piazza e mezza con testiera effetto legno o laccata nei colori da campionario.