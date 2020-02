Scegli con noi il tuo letto a una piazza a mezza

Redazione - 18 novembre 2014

Le misure dei letti a una piazza e mezza

Il letto a una piazza e mezza è la soluzione perfetta per chi dorme da solo, non intende rinunciare al massimo grado di comodità ma non può (o magari non vuole) collocare nella propria camera un modello matrimoniale. Si tratta di un tipo di letto che mette d’accordo tutti, nel senso che spesso viene scelto dagli adulti ma non di rado è presente anche nelle camerette dei ragazzi.



Quali sono le sue misure del relativo materasso? La lunghezza è standard, pari cioè a 190 cm oppure 200 cm; la larghezza arriva invece a 120 cm (quello singolo è di 80 cm, quello matrimoniale è di 160 cm). Ciò significa, naturalmente, che la struttura del letto presenta dimensioni superiori: i numeri variano in base al brand e al modello.



Nella foto vedete il letto imbottito Darwin di Target Point: la larghezza è pari a 150 cm, la lunghezza è pari a 210 cm. Come potete notare, non risulta affatto ingombrante nonostante la testiera alta.

I letti a una piazza e mezza di Ikea

Ikea è un marchio svedese, si sa, di conseguenza i materassi non rientrano negli standard previsti in Italia. Quelli a una piazza e mezza, per essere più precisi, misurano 140x200 cm anziché 120x200 cm.



Il catalogo del gigante del low cost comprende diversi modelli e noi ne abbiamo scelti 3. Nella prima foto vedete Brimnes, realizzato in fibra di legno e truciolare. Ha una lunghezza pari a 234 cm e una larghezza pari a 146 cm; è dotato di diversi vani contenitore. Prezzo: 273 euro (materasso escluso).



Costa invece soltanto 99 euro la struttura letto in acciaio e imbottita Slattum, che vedete nella seconda immagine e che ha una lunghezza di 206 cm e una larghezza di 144 cm. E poi c’è Nordli, che è un letto a dir poco attrezzato: notate non solo i cassetti situati nella parte inferiore ma anche le mensole e i contenitori che si fissano alla testiera per avere sempre a portata di mano libri e altri piccoli oggetti. Costa 419 euro.

Dove trovare letti a una piazza e mezza per ragazzi

I letti a una piazza e mezza, naturalmente, sono molto apprezzati anche dagli adolescenti. Dove trovare i modelli per loro? L’impresa non è affatto complessa, perché oggi molti fra i produttori di camerette per ragazzi propongono composizioni che comprendono, appunto, letti a una piazza e mezza.



Nella foto, per esempio, potete vedere la cameretta Start T03 di Clever; altri marchi che vi consigliamo di prendere in considerazione sono Moretti Compact, Faer, Doimo Cityline, Caremi, Tumidei. Vi serve soltanto il letto? I rivenditori, non di rado, hanno la facoltà di venderlo separatamente.



E le stesse aziende propongono nel loro catalogo (anche se la gamma è piuttosto ridotta) qualche modello a una piazza e mezza “indipendente” rispetto alle composizioni complete. Se disponete di un buon budget, perché non considerate anche l’idea di far realizzare un letto su misura?

I vantaggi del letto piazza e mezza con contenitore