Tutti i pregi dei letti in legno

I vantaggi di un letto in legno

Quando si può scegliere materiale e tipologia, è sempre bene preferire un letto in legno.

Sono davvero moltissimi i vantaggi che un letto in legno porta con sè, dalla naturalezza del materiale, alla semplicità di manutenzione, facilità e velocità di pulizia senza dimenticare l'estetica.

Sicuramente in primis per la robustezza che il materiale naturale conferisce all’arredo, poi per l’estetica versatile e in grado di essere inserita in ogni ambiente dai differenti design, dal più classico a quello più moderno e contemporaneo.

Il letto realizzato completamente in legno è ideale per chi punta sull’arredo ecologico: infatti, la struttura portante è realizzata in multistrato oppure compensato e la testiera in assi o doghe in massello, rendendolo totalmente ecosostenibile.

Scegliendo poi un letto ecologico al 100% le vernici utilizzate sono ad acqua e atossiche, prive di ogni solvente chimico.

Inoltre, la bellezza e l’estetica di un letto in legno non ha eguali: ogni imperfezione, come venature, superfici irregolari, texture ed eventuali crepe, danno origine a pezzi unici e sempre differenti.

Il design del letto di legno non permette virtuosismi a differenza dei letti imbottiti ed in tessuto: il design è rigoroso e minimale, con una pulizia formale ed una linea essenziale.

Altro vantaggio del legno, essere igienico, di facile manutenzione, rapida pulizia, non attira polvere o acari, anti allergico, quindi la scelta ideale per chi soffre di allergie.