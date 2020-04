La nuova collezione Line_UP dei mobili soggiorno Dielle Modus

Line Up 11

• Contenitore sospeso, in finitura in spatolato marmo di Candoglia*;

• Pannelli boiserie in finitura duna, con mensole in metallo in finitura piombo;

• Box in metallo di misura variabile, SP.2 mm, in finitura piombo.



Questa composizione è realizzata nelle misure: L.720 x H.448 x P.51,3cm