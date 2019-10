Materassi a Molle Insacchettate Body Rest di Chiardiluna Materassi

Redazione - 18 maggio 2018

Molle Insacchettate o Indipendenti?

Tecnicamente chiamati Pocket Spring, i Materassi a Molle Insacchettate e Indipendenti individuano la stessa tipologia di materasso in quanto: sono a molle Indipendenti , perché le molle sono separate l’una dall’altra;

, perché le molle sono separate l’una dall’altra; sono a molle Insacchettate, perché tutte le molle sono racchiuse in una telina in jersey anallergico I materassi a molle insacchettate sono l’evoluzione dei materassi a molle Bonnel, i classici “materassi ortopedici”, rispetto ai quali sono più ergonomici e confortevoli: sono quindi ideali per chi soffre di mal di schiena, dolori alla cervicale e particolari patologie alla colonna vertebrale.



Ogni molla si comprime o estende liberamente, senza coinvolgere le molle vicine, consentendo al materasso di seguire e sorreggere le diverse zone del corpo in modo estremamente preciso. Sono quindi consigliati nell'acquisto un materasso matrimoniale: infatti i movimenti notturni del partner non verranno più avvertiti da chi dorme accanto. Inoltre, a differenza dei tradizionali materassi a molle, non provocano i fastidiosi cigolii causati da ogni minimo movimento, e chi dorme sul fianco non si sveglierà più con l'assillante dolore alla spalla, che costringe a cambiare sempre la posizione.

Il sistema Body Rest

I materassi a molle insacchettate prodotti da Chiardiluna Materassi utilizzano l’innovativo molleggio Body Rest, che prevede l’utilizzo di particolari molle costruite in Acciaio Fosfatato ad alto tenore di Carbonio, una lega metallica particolarmente resistente all'umidità, che garantisce un’ottima durata nel tempo, e rende i materassi compatti e resistenti.



Ogni molla ha un diametro di ben 2 millimetri, è arrotolata in 6 spire ed è rivestita ad una ad una con un doppio rivestimento “Needle Punch” antirumore, un tessuto tecnico anallergico, che elimina ogni eventuale rumore provocato dal molleggio. Le 7 zone di rigidità – 3 più rigide e 4 più accoglienti – bilanciano e sostengono i diversi pesi del corpo, per donare un'ergonomia perfetta e seguire la linea corporea punto per punto.



Il molleggio Body Rest è disponibile con 1000 micromolle insacchettate o con 800 molle insacchettate, per venire incontro alle diverse esigenze della clientela: Le Body Rest 1000 sostengono il corpo in modo deciso, e sono particolarmente indicate per chi ama un molleggio rigido e per le taglie XL (densità 330 molle al mq)

sostengono il corpo in modo deciso, e sono particolarmente indicate per chi ama un molleggio rigido e per le taglie XL (densità 330 molle al mq) Le Body Rest 800 hanno un molleggio più ergonomico, e sono indicate per chi ama essere cullato nel materasso e per chi dorme sul fianco (densità 265 molle al mq)

Chiardiluna EXV