Camera da letto, quali sono le misure minime

Qualche consiglio utile

Per ottenere un look a regola d'arte in una camera da letto con misure minime o più ampie è consigliabile rivolgersi ad uno showroom affidabile.

Esperti interior designer, grazie all'utilizzo di render 3D, saranno in grado di mostrarti come i mobili si inseriscono realmente nella stanza, per valutarne le giuste proporzioni.

Porta con te una piantina dettagliata del locale, indicando l’ubicazione di porte, finestre e termosifoni: verrà analizzata in base alle tue esigenze per sviluppare un progetto che risponda ai tuoi spazi.



Armadio con ante scorrevoli Heron di Giellesse. I pannelli sono disponibili in essenza di rovere oppure laccati luci od opachi.